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В Петербурге в Михайловском (Инженерном) замке учреждено Минералогическое общество
19 января 1817 года в Петербурге в Михайловском (Инженерном) замке учреждено Минералогическое общество. Было Императорским и фактически выполняло функции государственной геологической службы
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Другие события в этот день
Петр II и его двор снова переехали в Москву
19 января 1728 года император Петр II и его двор снова переехали в Москву. В течение четырех лет Первопрестольная была столицей Российской империи. В Москву возвращался не только сам император, но и гвардия, а также государственные учреждения вместе с многочисленными чиновниками. Формальным предлогом для посещения Первопрестольной была церемония венчания на царство, однако в окружении юного царя уже понимали, что под влиянием «старших товарищей» он взял курс на восстановление допетровских порядков. По прибытии Петра Алексеевича в Москву состоялась коронация, а затем в течение восьми дней город отмечал это радостное событие и возвращение прежнего статуса. С утра до вечера звучал колокольный звон, в темное время суток устраивались фейерверки. За тринадцать дней до собственной свадьбы Петр Алексеевич отправился на Водосвятие на Москве-реке. Там он четыре часа провел на морозе, одетый в легкий камзол, а по возвращении во дворец почувствовал сильную слабость. Состояние государя все ухудшалось, но подкосила его не обычная простуда, а черная оспа.
19 января∙1728 год
После бегства из Орды, куда он был взят заложником, и двухлетних скитаний сын Дмитрия Донского княжич Василий вернулся в Москву
19 января 1388 года после бегства из Орды, куда он был взят заложником, и двухлетних скитаний сын Дмитрия Донского княжич Василий вернулся в Москву. На следующий год, после смерти отца, стал великим князем Московским Василием I
19 января∙1388 год
В Петербурге в ресторане «Вена» прошло учредительное собрание Всероссийского футбольного союза
19 января 1912 года в Петербурге в ресторане «Вена» прошло учредительное собрание Всероссийского футбольного союза. Учредители – Киевская, Московская, Одесская, Петербургская, Харьковская футбольные лиги. В том же году ВФС принят в ФИФА
19 января∙1912 год
Советскими властями распущено Учредительное собрание
19 января 1918 года в 4.40 советскими властями распущено Учредительное собрание. 22-летний матрос-анархист Железняков поднялся на трибуну и заявил: «Я прошу прекратить заседание, поскольку караул устал!». Ленин, узнав, как один матрос распустил «Учредилку», смеялся до слез
19 января∙1918 год
Трагически погиб поэт Николай Рубцов
19 января 1971 года трагически погиб поэт Николай Рубцов. «Я умру в крещенские морозы. «Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат березы...» Памятник поэту в Тотьме
19 января∙1971 год
Был основан Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр Академии наук СССР
19 января 1978 года был основан Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр Академии наук СССР Он был создан на базе отдела вычислительной техники Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР. В Ленинградском научно-исследовательском вычислительном центре АН СССР был разработан прообраз российского интернета — Академсеть «Северо-Запад». Сегодня некогда Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр АН СССР носит название Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН. Он является одним из ведущих отечественных научных учреждений в области информатизации общества.
19 января∙1978 год
В Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание Всероссийского футбольного союза
19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание Всероссийского футбольного союза В него вошли 52 футбольных клуба из Петербурга, Москвы, Одессы, Риги, Киева и других городов России. Возглавил первую официальную футбольную организацию страны спортивный функционер и меценат Артур Макферсон. В том же году Всероссийский футбольный союз был принят в международную федерацию ФИФА. Россия стала постоянным членом организации и впервые наша футбольная сборная приняла участие в V Олимпийских играх в Стокгольме.
19 января∙1912 год
Двор императора Петра II переехал из Петербурга в Москву
19 января 1728 года двор императора Петра II переехал из Петербурга в Москву. В.Серов. Петр II и цесаревна Елизавета
19 января∙1728 год
В ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили крупные польские города Лодзь и Краков
19 января 1945 года в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили крупные польские города Лодзь и Краков После освобождения Варшавы 17 января в ходе Висло-Одерской наступательной операции советские войска продолжили освобождение остальной Польши от немецко-фашистских захватчиков. Передовые части 1-го Украинского фронта после напряженных боев освободили Краков, а войска 1-го Белорусского фронта освободили город Лодзь. Лодзь и Краков были оккупированы немцами в 1939 году. Вблизи Кракова действовали два концентрационных лагеря. При отступлении немцы хотели взорвать город, однако советским войскам удалось это предотвратить. В 1940 году в Лодзи было создано гетто для евреев и цыган, ставшее вторым по величине в Польше.
19 января∙1945 год
Из Тушинского лагеря под Москвой отправлено посольство к польскому королю Сигизмунду
19 января 1610 года из Тушинского лагеря под Москвой отправлено посольство к польскому королю Сигизмунду под осажденный Смоленск с предложением, чтобы русский трон занял его сын Владислав. До этого сам «Тушинский вор» – самозванец Лжедмитрий II – из лагеря сбежал. Смута
19 января∙1610 год
Премьер-министром Индии стала Индира Ганди
19 января 1966 года премьер-министром Индии стала Индира Ганди. Она была единственной женщиной на этом посту и занимала его дважды. В стране тогда царили нищета, голод, социальная несправедливость и коррупция. Религиозные столкновения только ухудшали обстановку. Уйдя с головой в работу, Индира последовательно продолжала отцовскую политику. Индия отказалась от участия в военных блоках, спустя многие годы она впервые стала независимой от импорта продовольствия, была запущена первая в стране АЭС. А отношения с СССР стали, как никогда, теплыми. Не все принимаемые Индирой решения пользовались популярностью. Война с Пакистаном привела к ухудшению экономической обстановки. Стремясь сдержать рост населения Индии, Индира прибегла к политике принудительной стерилизации. Во второй срок правления Ганди в стране обострились этнорелигиозные конфликты. Почти тысяча человек погибла в ходе операции «Голубая звезда», целью которой было обезвреживание экстремистов из числа сикхов.
19 января∙1966 год
Родился русский живописец, один из главных портретистов русского модерна рубежа XIX–XX веков Валентин Серов
19 января 1865 года родился русский живописец, один из главных портретистов русского модерна рубежа XIX–XX веков Валентин Серов Он писал портреты и пейзажи, рисовал иллюстрации и выпускал журнал «Мир искусства», преподавал живопись и состоял в совете Третьяковской галереи. Не избегая сложной темы «перерождения» живописи, Серов сумел сохранить в своем творчестве лучшие достижения предшественников. Многогранный художественный талант Серова позволил ему воплотить в творчестве совершенно различные направления, школы, стили. Он принадлежал к тому типу художников, что смогли достичь органичного единства лучших традиций и смелых экспериментов.
19 января∙1865 год
Красная Армия освободила Краков
19 января 1945 года Красная Армия освободила Краков. Столица польских королей спасена от уничтожения – при отступлении немцы хотели взорвать город, но советскому командованию удалось это предотвратить. Жители Кракова приветствуют советских воинов-освободителей
19 января∙1945 год