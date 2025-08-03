В Петербурге в Михайловском (Инженерном) замке учреждено Минералогическое общество

19 января 1817 года в Петербурге в Михайловском (Инженерном) замке учреждено Минералогическое общество. Было Императорским и фактически выполняло функции государственной геологической службы