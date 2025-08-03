Петр II и его двор снова переехали в Москву

19 января 1728 года император Петр II и его двор снова переехали в Москву. В течение четырех лет Первопрестольная была столицей Российской империи.

В Москву возвращался не только сам император, но и гвардия, а также государственные учреждения вместе с многочисленными чиновниками. Формальным предлогом для посещения Первопрестольной была церемония венчания на царство, однако в окружении юного царя уже понимали, что под влиянием «старших товарищей» он взял курс на восстановление допетровских порядков.

По прибытии Петра Алексеевича в Москву состоялась коронация, а затем в течение восьми дней город отмечал это радостное событие и возвращение прежнего статуса. С утра до вечера звучал колокольный звон, в темное время суток устраивались фейерверки. За тринадцать дней до собственной свадьбы Петр Алексеевич отправился на Водосвятие на Москве-реке. Там он четыре часа провел на морозе, одетый в легкий камзол, а по возвращении во дворец почувствовал сильную слабость. Состояние государя все ухудшалось, но подкосила его не обычная простуда, а черная оспа.