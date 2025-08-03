Советскими властями распущено Учредительное собрание

19 января 1918 года в 4.40 советскими властями распущено Учредительное собрание. 22-летний матрос-анархист Железняков поднялся на трибуну и заявил: «Я прошу прекратить заседание, поскольку караул устал!». Ленин, узнав, как один матрос распустил «Учредилку», смеялся до слез