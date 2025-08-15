В Ленинграде родился космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко

25 мая 1931 года в Ленинграде родился космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко

В 1955 году Гречко с отличием закончил Ленинградский военно-механический институт. Сначала работал инженером, а потом возглавил одну из групп ОКБ-1. Лишь 27 мая 1968 года Георгия Михайловича зачислили в отряд космонавтов.

Первый космический полет Гречко состоялся 11 января 1975 года. В качестве бортинженера он провел на орбите более 29 суток. После этого Георгий Михайлович летал в космос еще два раза, проведя там, в общей сложности, почти 135 суток. В 1977 году Гречко стал ведущим программы «Этот фантастический мир».