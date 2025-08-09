Создано учебное заведение, занимавшееся подготовкой специалистов для Военно-морского флота, — Соловецкая школа юнг

25 мая 1942 года было создано учебное заведение, занимавшееся подготовкой специалистов для Военно-морского флота, — Соловецкая школа юнг.

Обстановка на фронте потребовала создания школы юнг Северного флота. Школу сформировали из 14-16-летних мальчишек. По окончании молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.

На всю школу приходилось несколько учебников, не хватало тетрадей и письменных принадлежностей. За три года Соловецкая школа юнг подготовила 4111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более тысячи юнг погибло в боях за страну.