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Создано учебное заведение, занимавшееся подготовкой специалистов для Военно-морского флота, — Соловецкая школа юнг
25 мая 1942 года было создано учебное заведение, занимавшееся подготовкой специалистов для Военно-морского флота, — Соловецкая школа юнг.
Обстановка на фронте потребовала создания школы юнг Северного флота. Школу сформировали из 14-16-летних мальчишек. По окончании молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.
На всю школу приходилось несколько учебников, не хватало тетрадей и письменных принадлежностей. За три года Соловецкая школа юнг подготовила 4111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более тысячи юнг погибло в боях за страну.
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В Париже убит Петлюра
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Прославление Патриарха Гермогена в лике святителей
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25 мая∙1989 год
Создан один самых популярных и заслуженных футбольных клубов СССР и России — «Зенит»
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