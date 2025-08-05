Учреждены два новых ордена

3 марта 1944 года указом Президиума ВС СССР были учреждены два новых ордена: орден Ушакова I и II степени и орден Нахимова I и II степени.

Решение было принято во время Великой Отечественной войны, так как сугубо морских орденов в наградной системе нашей страны никогда не было, в предыдущие эпохи и полководцы, и флотоводцы награждались по единой системе. Обе медали сохранены в наградной системе Российской Федерации в неизменном виде.

Орден Ушакова, стал старшим военно-морским орденом. Вручался за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций. Орден Нахимова младше по отношению к ордену Ушакова, тем не менее признается одним из самых красивых и редких орденов Советского Союза.