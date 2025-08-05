Александр II подписал манифест об отмене крепостного права

3 марта 1861 года император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

Подготовка отмены крепостного права началась в январе 1857 года с создания очередного Секретного комитета, который в следующем году был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу. Подписание манифеста об освобождении крестьян было назначено на день годовщины восшествия на престол Александра II.

По манифесту крестьяне получали личную свободу. Отныне бывший крепостной крестьянин получал возможность свободно распоряжаться своей личностью, ему были предоставлены некоторые гражданские права: возможность переходить в другие сословия, заключать от своего имени имущественные и гражданские сделки, открывать торговые и промышленные предприятия.