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Александром II освобождены крестьяне
3 марта 1861 года Александром II освобождены крестьяне, а в 1878 его армией освобождена Болгария.
Царь-Освободитель Александр Николаевич на Аллее Правителей
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Другие события в этот день
Опубликована поэма Александра Блока «Двенадцать»
3 марта 1918 года опубликована поэма Александра Блока «Двенадцать». («Знамя труда» №14)
3 марта∙1918 год
Заключен Брестский мир
3 марта 1918 года был заключен Брестский мир — мирный договор между Германией и Советским правительством о выходе России из Первой мировой войны. От России отторгались Украина, Привислинские губернии, Эстляндия, Курляндия, Лифляндия, Финляндия, Карсская и Батумская области на Кавказе. Помимо этого, Россия должна была демобилизовать армию и флот и выплатить 6 миллиардов марок в качестве репараций, не считая уплаты убытков, понесенных Германией в ходе русской революции.
3 марта∙1918 год
Большевики подписали с немцами «похабный» Брестский мир
3 марта 1918 года большевики подписали с немцами «похабный» Брестский мир. В тот же день немецкие войска и петлюровские части выступили из Киева против «красных» в направлении Полтавы. Киев-1918 и Берлин-1936 – две карикатуры Бор. Ефимова
3 марта∙1918 год
Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова
3 марта 1613 года Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова. Родство с Рюриковичами послужило важным фактом при избрании кандидатуры на престол. Служилое дворянство старалось воспрепятствовать в установлении в России польской монархии. За годы царствования Михаила Фёдоровича в результате централизации государственной власти на местах выросла система воеводского управления, была восстановлена и получила развитие приказная система. Предпринимались меры для улучшения организации войска. И хотя выход из порожденного Смутой глубочайшего кризиса занял ещё долгие десятилетия, главное было сделано: разрушение государства было остановлено, а русское общество проявило себя способным к консолидации и самостоятельному историческому творчеству.
3 марта∙1613 год
Учреждены два новых ордена
3 марта 1944 года указом Президиума ВС СССР были учреждены два новых ордена: орден Ушакова I и II степени и орден Нахимова I и II степени. Решение было принято во время Великой Отечественной войны, так как сугубо морских орденов в наградной системе нашей страны никогда не было, в предыдущие эпохи и полководцы, и флотоводцы награждались по единой системе. Обе медали сохранены в наградной системе Российской Федерации в неизменном виде. Орден Ушакова, стал старшим военно-морским орденом. Вручался за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных операций. Орден Нахимова младше по отношению к ордену Ушакова, тем не менее признается одним из самых красивых и редких орденов Советского Союза.
3 марта∙1944 год
Александр II подписал манифест об отмене крепостного права
3 марта 1861 года император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Подготовка отмены крепостного права началась в январе 1857 года с создания очередного Секретного комитета, который в следующем году был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу. Подписание манифеста об освобождении крестьян было назначено на день годовщины восшествия на престол Александра II. По манифесту крестьяне получали личную свободу. Отныне бывший крепостной крестьянин получал возможность свободно распоряжаться своей личностью, ему были предоставлены некоторые гражданские права: возможность переходить в другие сословия, заключать от своего имени имущественные и гражданские сделки, открывать торговые и промышленные предприятия.
3 марта∙1861 год
были учреждены ордена Ушакова и Нахимова
3 марта 1944 года были учреждены ордена Ушакова и Нахимова Решение было принято во время Великой Отечественной войны, так как до этого сугубо морских орденов в наградной системе нашей страны никогда не было. В проектировании вида ордена Нахимова принял участие сам верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Всего орденом Ушакова I степени проведено 47 награждений, орденом Нахимова I степени — 82. Оба ордена сохранены в наградной системе Российской Федерации и имеют одну степень.
3 марта∙1944 год
в Москве был основан Государственный академический театр имени Моссовета
3 марта 1923 года в Москве был основан Государственный академический театр имени Моссовета Основателем театра стал литератор и режиссер Сергей Прокофьев. Изначально он назывался театром рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов, а свое современное название получил лишь в 1938 году. В 1949 году Театр имени Моссовета наградили орденом Трудового Красного Знамени, в 1973 — орденом Ленина. А в 1964 году за выдающиеся художественные достижения ему был присвоен статус Академического.
3 марта∙1923 год
в Москве открылся Дом печати
3 марта 1920 года в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста) Бывшая усадьба князей Гагариных на Никитском бульваре была построена еще в конце XVIII века. Решение отдать особняк журналистам принял нарком просвещения Анатолий Луначарский в начале 1920 года. Дом печати быстро стал популярным местом для сбора творческой интеллигенции. В 1938 году он был реорганизован в Дом журналиста, а позднее его передали в ведение правления Союза журналистов СССР.
3 марта∙1920 год
завершилась Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция
3 марта 1943 года завершилась Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция Она началась 13 января и проводилась войсками Воронежского, Брянского и Юго-Западного фронтов. Включала в себя три операции — Острогожско-Россошанскую, Воронежско-Касторненскую и Харьковскую. В ходе Воронежско-Харьковской операции нашим войскам удалось освободить Воронеж, Курск, Белгород, Харьков и другие города. Красная армия уничтожила 77 тысяч солдат и офицеров врага, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии были полностью разгромлены.
3 марта∙1943 год