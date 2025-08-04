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Торжественно открылся Новый Эрмитаж
17 февраля 1852 года торжественно открылся Новый Эрмитаж – первое здание, построенное специально для размещения художественных коллекций. Cоздан по решению Николая I
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Другие события в этот день
Был создан 1-й Шляхетный (Дворянский) кадетский корпус — День кадета России
17 февраля 1732 года был создан 1-й Шляхетный (Дворянский) кадетский корпус — День кадета России Первоначально было набрано 56 представителей дворянских семей. Курс обучения занимал два года, по окончании которого выпускники получали звание прапорщика. Через несколько лет после начала работы в заведении училось уже более трех сотен человек. В последующие годы кадетские корпуса стали открываться в разных российских городах. К началу XX века их насчитывалось в стране около тридцати. После Октябрьской революции 1917 года кадетские корпуса были упразднены. В советское время действовали только Суворовские и Нахимовские училища.
17 февраля∙1732 год
Ледовый поход Балтийского флота
17 февраля 1918 года начался Ледовый поход Балтийского флота из Ревеля (Таллин) и Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. Цель – не допустить захвата немцами. 236 кораблей стали основой нашей боевой мощи на Балтике
17 февраля∙1918 год
Была начата программа по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран»
17 февраля 1976 года была начата программа по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран» В общей сложности над созданием многоразовой космической системы в Советском Союзе работали более 1200 предприятий и организаций, КБ и НИИ, и подчинялись они 86 министерствам и ведомствам. Непосредственно созданием системы «Энергия-Буран» были заняты свыше миллиона человек. 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур ракета-носитель «Энергия» вывела на околоземную орбиту корабль «Буран». Полет, продолжительностью 206 минут, проходил без экипажа и полностью в автоматическом режиме. Корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего успешно приземлился на аэродроме «Юбилейный».
17 февраля∙1976 год
Павел I отправил Суворова в отставку
17 февраля 1797 года Павел I отправил Суворова в отставку, сославшись на его слова, что «войны нет и ему делать нечего». Через 2 года Суворов был вызван из деревни рескриптом Павла, чтобы решить «судьбу Австрии и Италии» (Итальянский и Швейцарский походы)
17 февраля∙1797 год
В ходе Великой Отечественной войны закончилась Корсунь-Шевченковская операция
17 февраля 1944 года в ходе Великой Отечественной войны закончилась Корсунь-Шевченковская операция. Было разгромлено десять дивизий и одна бригада противника, что существенно укрепило позиции советского командования на юго-западном стратегическом направлении. От немецко-фашистских захватчиков была освобождена большая часть территории Украины. Успеху операции во многом способствовало массовое применение танковых войск, что обеспечило высокие темпы прорыва обороны противника, и поддержка авиации, которая удерживала оперативное господство в воздухе.
17 февраля∙1944 год
Завершилась операция российской армии по освобождению Авдеевки
17 февраля 2024 года завершилась операция российской армии по освобождению Авдеевки С территории Авдеевки постоянно наносились удары по мирным жителям Донецка. Освобождением города руководил генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Осознавая всю важность Авдеевки, киевские власти не жалели собственных военных и заставляли их держаться до последнего. Несмотря на это, российская армия, используя преимущества в тактическом плане, взяла город. После освобождения Авдеевки российские войска двинулись сразу в нескольких направлениях: Работино, Купянск, а также под Артемовск. ВСУ были вынуждены перебрасывать резервы с одного фронта на другой, чтобы удержать линию обороны от краха. Это по сей день приводит врага к моральной и физической усталости.
17 февраля∙2024 год
Учреждена серебряная медаль «1812 ГОДЪ» для всех участников Отечественной войны
17 февраля 1813 года учреждена серебряная медаль «1812 ГОДЪ» для всех участников Отечественной войны – от генерала до ополченца. «Поразили и наказали вы дерзнувшего вступить в Отечество лютого и сильного врага». Отчеканено 200 тыс. штук
17 февраля∙1813 год
Красная Армия разгромила 10 дивизий врага в ходе Корсунь-Шевченковской операции
17 февраля 1944 года Красная Армия разгромила 10 дивизий врага в ходе Корсунь-Шевченковской операции. Сталин назвал ее «новым Сталинградом». П.Кривоногов. «Корсунь-Шевченковское побоище». 1944
17 февраля∙1944 год
Императорские коллекции Эрмитажа открыли для публики
17 февраля 1852 года императорские коллекции Эрмитажа открыли для публики. В 1764 году Екатерина II приобрела коллекцию из 225 картин фламандских и голландских художников, но не учла, что в Петербурге попросту не было места для них. По указу императрицы архитектор Жан-Батист Деламот спроектировал небольшой павильон возле Зимнего дворца, назвав его ermitage — «место уединения», «жилище отшельника» в переводе с французского. Со временем коллекции разрастались, захватывая все новые и новые помещения. Ко времени правления Николая I стало ясно, что это собрание искусства давно переросло «частную семейную коллекцию». Романовы приняли решение предоставить широкой публике возможность насладиться шедеврами. 17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Общедоступного Императорского музеума.
17 февраля∙1852 год
Завершилась Корсунь-Шевченковская операция Красной армии
17 февраля 1944 года завершилась Корсунь-Шевченковская операция Красной армии Немецкие войска предприняли последнюю безуспешную попытку прорваться из окружения. К исходу дня корсунь-шевченковская группировка была ликвидирована. Советские войска освободили большую часть территории Украины от немецко-фашистских захватчиков. Успеху Корсунь-Шевченковской операции во многом способствовало массовое применение танковых войск и поддержка авиации. Иосиф Сталин назвал проведенную операцию «новым Сталинградом».
17 февраля∙1944 год
Завершилась операция российской армии по освобождению Авдеевки
17 февраля 2024 года завершилась операция российской армии по освобождению Авдеевки С территории Авдеевки постоянно наносились удары по мирным жителям Донецка. Освобождением города руководил генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Осознавая всю важность Авдеевки, киевские власти не жалели собственных военных и заставляли их держаться до последнего. Несмотря на это, российская армия, используя преимущества в тактическом плане, взяла город. После освобождения Авдеевки российские войска двинулись сразу в нескольких направлениях: Работино, Купянск, а также под Артемовск. ВСУ были вынуждены перебрасывать резервы с одного фронта на другой, чтобы удержать линию обороны от краха. Это по сей день приводит врага к моральной и физической усталости.
17 февраля∙2024 год