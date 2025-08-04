Императорские коллекции Эрмитажа открыли для публики

17 февраля 1852 года императорские коллекции Эрмитажа открыли для публики.

В 1764 году Екатерина II приобрела коллекцию из 225 картин фламандских и голландских художников, но не учла, что в Петербурге попросту не было места для них. По указу императрицы архитектор Жан-Батист Деламот спроектировал небольшой павильон возле Зимнего дворца, назвав его ermitage — «место уединения», «жилище отшельника» в переводе с французского. Со временем коллекции разрастались, захватывая все новые и новые помещения.

Ко времени правления Николая I стало ясно, что это собрание искусства давно переросло «частную семейную коллекцию». Романовы приняли решение предоставить широкой публике возможность насладиться шедеврами. 17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Общедоступного Императорского музеума.