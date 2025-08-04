Ледовый поход Балтийского флота

17 февраля 1918 года начался Ледовый поход Балтийского флота из Ревеля (Таллин) и Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт. Цель – не допустить захвата немцами. 236 кораблей стали основой нашей боевой мощи на Балтике