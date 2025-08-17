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Стартовала кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный»
16 июля 1819 года стартовала кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Русские моряки стали первооткрывателями Антарктиды
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Другие события в этот день
В Петрограде началось восстание против Временного правительства
16 июля 1917 года в Петрограде началось восстание против Временного правительства. Поводом к началу выступлений послужил провал июньского наступления российской армии на Юго-Западном фронте, во многом обусловленный деморализацией войск в условиях революции. Партия большевиков не смогла сдержать натиск масс и решила возглавить их. Для наведения порядка Временное правительство вызвало в Петроград отряды с фронта. По обвинению в организации и руководстве вооружённым выступлением против государственной власти были арестованы многие большевики, в том числе Ленин, Зиновьев и Троцкий.
16 июля∙1917 год
Состоялся первый пуск ракеты-носителя «Протон»
16 июля 1965 года состоялся первый пуск ракеты-носителя «Протон» Запуск ракеты УР-500 в двухступенчатом варианте с научной космической станцией «Протон-1» произошел с космодрома Байконур. Наименование «Протон» впоследствии закрепилось и за ракетой-носителем. С помощью ракеты-носителя «Протон» в космос были выведены спутники «Космос», «Экран», «Радуга», «Горизонт», спутники для исследования Луны, Марса, Венеры, кометы Галлея, а также пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир».
16 июля∙1965 год
Первое напечатанное стихотворение 15-летнего Александра Пушкина «К другу стихотворцу»
16 июля 1814 года - первое напечатанное стихотворение 15-летнего Александра Пушкина «К другу стихотворцу» («Вестник Европы» №13). Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет...
16 июля∙1814 год
Закон Михаила Ломоносова о сохранении материи и движения
16 июля 1748 года открыт закон Михаила Ломоносова о сохранении материи и движения. «Если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого» (письмо Эйлеру)
16 июля∙1748 год
В ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 русские войска взяли первую крупную турецкую крепость
16 июля 1877 года в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 русские войска взяли первую крупную турецкую крепость – Никополь. Та видимая легкость, с которой это было сделано, вызвала замешательство в Европе, прилив патриотизма в России и уныние турок
16 июля∙1877 год
Из Кронштадта вышла Первая русская антарктическая экспедиция 1819–1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева
16 июля 1819 года из Кронштадта вышла Первая русская антарктическая экспедиция 1819–1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева Экипажи шлюпов «Восток» и «Мирный» были укомплектованы военными моряками-добровольцами. Практически все научные наблюдения осуществляли офицеры и единственный ученый на борту — профессор Иван Симонов. Для запечатления ландшафтов открытых островов, а также биологических видов, был взят академик живописи Павел Михайлов. Уже 14 ноября 1819 года экспедиция прибыла в Рио-де-Жанейро, а через несколько месяцев, 28 января 1820 года, первой в мире достигла Антарктиды, что сразу же везде было признано как выдающееся географическое событие. Первая русская антарктическая экспедиция длилась 751 день. Общая протяженность маршрута составила 49 860 морских миль — путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора.
16 июля∙1819 год
В освобожденном городе Минске состоялся торжественный парад партизан
16 июля 1944 года в освобожденном городе Минске состоялся торжественный парад партизан. Он продолжался несколько часов, в нем приняли участие 30 партизанских бригад. Каждая имела собственные знамена и шла со своими плакатами. Участников парада восторженно встречали жители города, а всего на торжества собралось около 50 тысяч человек. К 1944 году в тылу врага воевало свыше одного миллиона человек. На борьбу с партизанами немцам пришлось выделить большое количество войск, в то время как они были чрезвычайно нужны на фронте. Родина высоко оценила подвиг партизан.
16 июля∙1944 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР было установлено звание «Народный художник СССР»
16 июля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было установлено звание «Народный художник СССР» Им награждались «наиболее выдающиеся деятели советского изобразительного искусства, имеющие особые заслуги в развитии живописи, скульптуры, графики, декоративного и прикладного искусства». Первыми кавалерами стали 26 июля 1943 года живописцы Александр Герасимов и Борис Иогансон, скульпторы Сергей Меркуров и Вера Мухина. Последнее награждение произошло перед самым распадом СССР — 20 декабря 1991 года. Почетное звание «Народный художник СССР» получил профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Петр Фомин. Всего за 48 лет звания были удостоены 159 человек.
16 июля∙1943 год