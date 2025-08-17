Стартовала кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный»

16 июля 1819 года стартовала кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Русские моряки стали первооткрывателями Антарктиды