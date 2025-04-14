В освобожденном городе Минске состоялся торжественный парад партизан

16 июля 1944 года в освобожденном городе Минске состоялся торжественный парад партизан.

Он продолжался несколько часов, в нем приняли участие 30 партизанских бригад. Каждая имела собственные знамена и шла со своими плакатами. Участников парада восторженно встречали жители города, а всего на торжества собралось около 50 тысяч человек.

К 1944 году в тылу врага воевало свыше одного миллиона человек. На борьбу с партизанами немцам пришлось выделить большое количество войск, в то время как они были чрезвычайно нужны на фронте. Родина высоко оценила подвиг партизан.