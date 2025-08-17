Из Кронштадта вышла Первая русская антарктическая экспедиция 1819–1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева

16 июля 1819 года из Кронштадта вышла Первая русская антарктическая экспедиция 1819–1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева

Экипажи шлюпов «Восток» и «Мирный» были укомплектованы военными моряками-добровольцами. Практически все научные наблюдения осуществляли офицеры и единственный ученый на борту — профессор Иван Симонов. Для запечатления ландшафтов открытых островов, а также биологических видов, был взят академик живописи Павел Михайлов.

Уже 14 ноября 1819 года экспедиция прибыла в Рио-де-Жанейро, а через несколько месяцев, 28 января 1820 года, первой в мире достигла Антарктиды, что сразу же везде было признано как выдающееся географическое событие. Первая русская антарктическая экспедиция длилась 751 день. Общая протяженность маршрута составила 49 860 морских миль — путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора.