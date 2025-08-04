Создан Верховный тайный совет

18 февраля 1726 года создан Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное учреждение. «Сказавшаяся при Екатерине I потребность урегулировать верховную власть должна была теперь усилиться в порядочных людях из родовой знати» (Ключевский).

Портрет канцлера Головкина