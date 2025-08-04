Началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками

19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками.

За несколько дней до подписания Брестского мира корабли Балтийского флота оказались под угрозой захвата германцами. В связи с этим советское руководство приняло решение о перебазировании кораблей в тыл, но и там они не были в полной безопасности. Из Москвы Алексею Михайловичу Щастному, осуществлявшему фактическое командование Балтийским флотом, пришли указания от Ленина и Троцкого, противоречащие друг другу. Первый потребовал увести корабли в Кронштадт, а второй – не менять места дислокации, ради оказания помощи финским красногвардейцам.

Существует версия, согласно которой Троцкий стремился к уничтожению Балтийского флота, к тому же призывали и англичане. Однако Щастный, как истинный моряк, решил флот спасать. За организацию Ледового похода офицера наградили орденом Красного Знамени. Однако Троцкий все еще считал необходимой ликвидацию флота. Моряки, которые с таким трудом спасали свои корабли, пришли в бурное негодование. По приказу Троцкого Щастный был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян в ночь на 22 июня 1918 года.