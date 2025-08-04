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Хрущев отдал Крым Украине
19 февраля 1954 года Хрущев отдал Крым Украине. Указ Президиума ВС СССР о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, не все законодательные процедуры были выполнены
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Другие события в этот день
Вышел первый номер газеты «Труд»
19 февраля 1921 года вышел первый номер газеты «Труд». Газета позиционировала себя, как ежедневное рабочее издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов. Публиковала материалы, освещающие выполнение народно-хозяйственных планов, вопросы культурно-массовой и воспитательной работы, советское общественное мнение по международным вопросам. Большой интерес читателей вызывали материалы под рубриками: «Профсоюзная жизнь», «Рабочий клуб», «Школа профсоюзного активиста», «Труд и здоровье». Немаловажным фактом является наличие в газете «литературной странички». Публиковались произведения Евгения Евтушенко, Владимира Маяковского, Николая Рубцова, Василия Шукшина и других.
19 февраля∙1921 год
Началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками
19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками. За несколько дней до подписания Брестского мира корабли Балтийского флота оказались под угрозой захвата германцами. В связи с этим советское руководство приняло решение о перебазировании кораблей в тыл, но и там они не были в полной безопасности. Из Москвы Алексею Михайловичу Щастному, осуществлявшему фактическое командование Балтийским флотом, пришли указания от Ленина и Троцкого, противоречащие друг другу. Первый потребовал увести корабли в Кронштадт, а второй – не менять места дислокации, ради оказания помощи финским красногвардейцам. Существует версия, согласно которой Троцкий стремился к уничтожению Балтийского флота, к тому же призывали и англичане. Однако Щастный, как истинный моряк, решил флот спасать. За организацию Ледового похода офицера наградили орденом Красного Знамени. Однако Троцкий все еще считал необходимой ликвидацию флота. Моряки, которые с таким трудом спасали свои корабли, пришли в бурное негодование. По приказу Троцкого Щастный был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян в ночь на 22 июня 1918 года.
19 февраля∙1918 год
Создан Верховный тайный совет
18 февраля 1726 года создан Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное учреждение. «Сказавшаяся при Екатерине I потребность урегулировать верховную власть должна была теперь усилиться в порядочных людях из родовой знати» (Ключевский). Портрет канцлера Головкина
19 февраля∙1726 год
Родился певец, композитор и поэт Юрий Антонов
19 февраля 1945 года родился певец, композитор и поэт Юрий Антонов Он работал не только с музыкальными коллективами, но и известными певцами, такими как Лев Левщенко. С каждой новой композицией Антонов становился все более известным и востребованным. Гастрольный рекорд Юрия Михайловича до сих пор никто не смог побить: за 15 дней в Ленинграде было дано 28 концертов. Юрий Антонов выпустил около 30 пластинок и компакт-дисков общим тиражом более 50 миллионов экземпляров. Многие из них неоднократно переиздавались как в России, так и за рубежом. Творчество Антонова получило не только признательность слушателей, но и высокие правительственные награды.
19 февраля∙1945 год
Наказ царя Федора Иоанновича о строительстве «града Сургута»
19 февраля 1594 года поступил наказ царя Федора Иоанновича о строительстве «града Сургута»
19 февраля∙1594 год
В Казанском университете Лобачевский представил начала неевклидовой геометрии
19 февраля 1826 года в Казанском университете Лобачевский представил начала неевклидовой геометрии. Через одну точку вне прямой можно провести бесконечно много прямых, параллельных данной, причем параллельность сохраняется только в сторону уменьшения расстояния между прямыми. Вот так
19 февраля∙1826 год
Начался Ледовый поход Балтийского флота
19 февраля 1918 года начался Ледовый поход Балтийского флота За несколько дней до подписания Брестского мира корабли Балтийского флота оказались на грани захвата германскими войсками. В этот критический момент Алексей Щастный, фактически командовавший Балтийским флотом, получил из Москвы противоречивые указания от Владимира Ленина и Льва Троцкого. Первый настаивал на переводе кораблей в Кронштадт, тогда как второй требовал оставить их на месте, чтобы поддержать финских красногвардейцев. Существует мнение, что Троцкий стремился к уничтожению Балтийского флота, чему, якобы, способствовали настойчивые призывы англичан. Однако Щастный принял решение его спасать. За организацию легендарного Ледового похода офицер был удостоен ордена Красного Знамени. Но Троцкий продолжал настаивать на ликвидации флота, что вызвало бурное возмущение среди моряков. В итоге Алексей Щастный был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян.
19 февраля∙1918 год
Вышел первый номер газеты «Труд»
19 февраля 1921 года вышел первый номер газеты «Труд» Тираж первого номера составил 150 тысяч экземпляров. К 1975 году он увеличился до 8 миллионов. В передовой статье первого номера газеты говорилось, что в ней рабочий найдет ответы на все вопросы его быта, участия в хозяйстве, самодеятельности на заводе и вне завода. На страницах «Труда» в разные годы публиковались Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Василий Шукшин и многие другие. Во все времена издание ставило во главу угла житейские вопросы, с которыми люди сталкивались каждый день, поэтому в СССР «Труд» выписывали очень многие.
19 февраля∙1921 год
Подписание Сан-Стефанского мирного договора
Подписание Сан-Стефанского мирного договора
19 февраля∙1878 год
Решением Президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из РСФСР в состав Украинской ССР
19 февраля 1954 года решением Президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из РСФСР в состав Украинской ССР Идея передачи полуострова принадлежала первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Правительство возглавлял Георгий Маленков, а указ Президиума Верховного Совета СССР подписывал его председатель Климент Ворошилов. Уже 26 апреля Верховный Совет СССР, не имея необходимых решений республиканских советов, принял закон, утвердивший указ. Передача Крымской области Украинской ССР стала грубым нарушением законодательства Советского Союза и было нелегитимным. Еще до референдума 2014 года, крымчане говорили о незаконности решения, принятого в хрущевскую эпоху, и выступали за возвращение региона в состав России.
19 февраля∙1954 год
«На сопках Маньчжурии» началось Мукденское сражение
19 февраля 1905 года «на сопках Маньчжурии» началось Мукденское сражение – крупнейшее в Русско-японской войне 1904-1905. Развернулось на фронте в 150 км, участвовало 0,5 млн солдат с обеих сторон, командовал русскими войсками генерал Куропаткин
19 февраля∙1905 год