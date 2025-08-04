Родилась российская Императрица Анна Иоанновна

7 февраля 1693 года родилась российская Императрица Анна Иоанновна.

После скоропостижной смерти императора Петра II члены Верховного тайного совета пригласили на царство вдовствующую герцогиню курляндскую Анну Иоанновну. Им не получилось лишить новую императрицу возможности самостоятельно принимать политические решения.

В течение десятилетнего царствования Анны Иоанновны произошло сокращение расходов на армию и правительственный аппарат, была учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, установлен 25-летний срок дворянской службы. Во внешней политики в основном продолжался курс, намеченный Петром I.