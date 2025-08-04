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Расстрелян Верховный правитель России адмирал Колчак
7 февраля 1920 года расстрелян Верховный правитель России адмирал Колчак. Без суда, постановлением Иркутского ВРК, по предположению, что «в городе существует тайная организация, ставящая своей целью его освобождение»
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Другие события в этот день
Федор Иноземцев проводит первую в мире хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза
7 февраля 1847 года Федор Иноземцев проводит первую в мире хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза Историческое событие состоялось в Риге на территории Первой городской больницы. За следующие полгода Федор Иноземцев провел еще два десятка подобных операций. Николай Пирогов повторил этот опыт лишь через неделю после Иноземцева, но так хорошо освоил способ, что в 1847 году выполнил более пятидесяти операций с применением эфирного наркоза.
7 февраля∙1847 год
Родилась российская Императрица Анна Иоанновна
7 февраля 1693 года родилась российская Императрица Анна Иоанновна. После скоропостижной смерти императора Петра II члены Верховного тайного совета пригласили на царство вдовствующую герцогиню курляндскую Анну Иоанновну. Им не получилось лишить новую императрицу возможности самостоятельно принимать политические решения. В течение десятилетнего царствования Анны Иоанновны произошло сокращение расходов на армию и правительственный аппарат, была учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, установлен 25-летний срок дворянской службы. Во внешней политики в основном продолжался курс, намеченный Петром I.
7 февраля∙1693 год
По велению императрицы Екатерины II порт Хаджибей переименован в Одессу
7 февраля 1795 года по велению императрицы Екатерины II порт Хаджибей переименован в Одессу. Никакого специального решения по этому поводу не было, просто в указе об учреждении Вознесенской губернии упомянут «город Одесса, татарами Гаджибей именуемый»
7 февраля∙1795 год
Родилась российская императрица Анна Иоанновна
7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна После смерти бездетного императора Петра II в 1730 году Анна Иоанновна была избрана членами Верховного тайного совета на российский престол. Она также подписала «Кондиции», которые ограничивали ее власть. Однако позже при поддержке дворянства и гвардейских офицеров Анна Иоанновна вернула себе все прерогативы и упразднила Верховный тайный совет. В течение десятилетнего царствования Анны Иоанновны произошло сокращение расходов на армию и правительственный аппарат, была учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, установлен 25-летний срок дворянской службы. Во внешней политике в основном продолжался курс, намеченный Петром I.
7 февраля∙1693 год
Подписание 12 европейскими странами Договора о Европейском союзе
Подписание 12 европейскими странами Договора о Европейском союзе
7 февраля∙1992 год
Родился летчик-космонавт, Герой Советского Союза Константин Феоктистов
7 февраля 1926 года родился летчик-космонавт, Герой Советского Союза Константин Феоктистов
7 февраля∙1926 год
В Москве родилась императрица Анна Иоанновна
7 февраля 1693 года в Москве родилась императрица (1730-1740) Анна Иоанновна – дочь Ивана V, племянница Петра I
7 февраля∙1693 год
Литва признала титул «Государь Всея Руси»
7 февраля 1494 года Литва признала титул «Государь Всея Руси». Новый титул собирателя русских земель Ивана III – «целая политическая программа, характеризующая не столько действительное, сколько искомое положение» (Ключевский)
7 февраля∙1494 год
Грандиозная церемония открытия Олимпиады в Сочи
7 февраля 2014 прошла грандиозная церемония открытия Олимпиады в Сочи. Россия устроила незабываемый праздник для всех жителей Земли
7 февраля∙2014 год
Первый русско-японский договор о торговле и границах
7 февраля 1855 года подписан первый русско-японский договор о торговле и границах (Симодский трактат). Завершение 200-летней политической изоляции Японии
7 февраля∙1855 год
Родился авиаконструктор, академик АН СССР, Герой Социалистического труда Олег Антонов
7 февраля 1906 года родился авиаконструктор, академик АН СССР, Герой Социалистического труда Олег Антонов
7 февраля∙1906 год
Между французскими и российскими войсками началась двухдневная битва при Прейсиш-Эйлау
7 февраля 1807 года между французскими и российскими войсками началась двухдневная битва при Прейсиш-Эйлау. «Кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию» назвал битву под Прейсиш-Эйлау один из самых знаменитых ее участников — гусар Денис Давыдов. И он же отмечал, что торжество русского оружия и отвага русских воинов, проявленные в том сражении, ушли в тень гораздо более известной и важной Бородинской битвы. Обе стороны понесли большие потери — по 26-36 тысяч человек с каждой стороны. Сражение при Прейсиш-Эйлау оценивалось современниками как стратегический успех русской армии. Это одно из тех немногих генеральных сражений, в которых Наполеону не удалось добиться решающей победы.
7 февраля∙1807 год
Впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат — вертолет Ка-10
7 февраля 1950 года впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат — вертолет Ка-10 Это был первый подобный опыт в истории отечественной авиации и военно-морского флота. Ка-10 приземлился на палубу крейсера «Максим Горький», находившегося в гавани Балтийска. Ка-10 был создан в ОКБ Камова в 1948 году. Первый полет он совершил уже через год, а к регулярным испытаниям приступил через два. В 1955 году в воздух поднялся Ка-15, который стал вертолетом совершенно другого уровня.
7 февраля∙1950 год
Красная армия освободила Азов
7 февраля 1943 года Красная армия освободила Азов Гитлеровские войска оккупировали город 28 июля 1942 года. За 194 дня в нем были убиты 600 мирных жителей. Местом казни нацисты избрали карьер кирпичного завода. На территории Азова активно действовал партизанский отряд. Освобождение Азова стало возможным после окончания Сталинградской битвы, переломившей ход войны. Утром 7 февраля 1943 года войска 151-й и 320-й дивизии 44-й армии Южного фронта выбили нацистов из города.
7 февраля∙1943 год