Расстрелян Верховный правитель России адмирал Колчак

7 февраля 1920 года расстрелян Верховный правитель России адмирал Колчак. Без суда, постановлением Иркутского ВРК, по предположению, что «в городе существует тайная организация, ставящая своей целью его освобождение»