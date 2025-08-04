По велению императрицы Екатерины II порт Хаджибей переименован в Одессу

7 февраля 1795 года по велению императрицы Екатерины II порт Хаджибей переименован в Одессу. Никакого специального решения по этому поводу не было, просто в указе об учреждении Вознесенской губернии упомянут «город Одесса, татарами Гаджибей именуемый»