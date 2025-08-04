По указу Петра I вышла книга «Юности честное зерцало»

15 февраля 1717 года по указу Петра I вышла книга «Юности честное зерцало» – первый русский учебник этикета для молодежи, а также моральный и культурный кодекс. Вместо дурных компаний, мотовства, пьянства и грубости – иностранные языки, верховая езда, танцы и фехтование