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По указу Петра I вышла книга «Юности честное зерцало»
15 февраля 1717 года по указу Петра I вышла книга «Юности честное зерцало» – первый русский учебник этикета для молодежи, а также моральный и культурный кодекс. Вместо дурных компаний, мотовства, пьянства и грубости – иностранные языки, верховая езда, танцы и фехтование
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Другие события в этот день
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества В этот день в 1989 году последние колонны советских войск покинули Афганистан. За десять лет более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР приняли участие в боевых действиях на территории Афганистана. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и более полутора миллиона наших соотечественников, принявших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах.
15 февраля∙1989 год
Образован Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»
15 февраля 1994 года был образован Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» С первых дней своего существования «Лидер» выполняет самые сложные и ответственные задачи. Специалистам Центра поручают проведение аварийно-спасательных работ особой сложности при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Часто это происходит на объектах с повышенной опасностью для жизни. За 31 год личный состав Центра провел более двух тысяч операций, в ходе которых были спасены более пяти тысяч человек, а из районов чрезвычайных ситуаций эвакуировано свыше трех тысяч беженцев. «Лидер» выполняет многочисленные задачи не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами.
15 февраля∙1994 год
Сообщение Ломоносова в Академии наук об изобретении им «аэродинамической машинки»
15 февраля 1754 года - сообщение Ломоносова в Академии наук об изобретении им «аэродинамической машинки» – вертолета. Имеется собственноручная запись великого русского ученого об опытах с такой «машинкой»
15 февраля∙1754 год
В ходе Ливонской войны русские взяли Полоцк
15 февраля 1563 года в ходе Ливонской войны русские взяли Полоцк, потеряв 86 человек. «Бог вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал» (Иван Грозный). «Иван IV считал Ливонию и тем более западнорусские земли своим владением по праву» (Александров, Володихин)
15 февраля∙1563 год
Основан Тульский оружейный завод
15 февраля 1712 года был основан Тульский оружейный завод. История Тулы как оружейного центра началась в 1595 году. Тогда царь Федор Иоаннович повелел, чтобы дедиловские кузнецы, изготавливавшие самопалы, переселились в Тулу. В 1632 и 1652 годах купцами из Голландии возле города были построены железоделательный завод и завод по изготовлению разного оружия. Война с Наполеоном 1812 года заставила тульских оружейников поставлять на нужды Отечества 13 тысяч ружей в месяц. А с 1941 года завод работал в эвакуации в Медногорске, выпускал самозарядные винтовки Токарева, авиационные пушки ШВАК, наганы и пистолеты ТТ.
15 февраля∙1712 год
Началось строительство Софийского собора в Новгороде
15 февраля 1045 года началось строительство Софийского собора в Новгороде. «Где Святая София, там и Новгород» – этой поговорке почти тысяча лет
15 февраля∙1045 год
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года Афганистан покинули последние части ограниченного контингента советских войск. Сегодня эта дата отмечается как День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч солдат и офицеров. Более 500 тысяч из них непосредственно участвовали в боевых действиях. До начала 1990-х годов понятие «воин-интернационалист» касалось только тех советских солдат и офицеров, которые выполняли свой интернациональный долг на афганской земле. Но стоит вспомнить и полтора миллиона наших соотечественников, принявших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах: в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе.
15 февраля∙1900 год
В Москве открылась первая в России музыкальная школа для детей (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных)
15 февраля 1895 года в Москве открылась первая в России музыкальная школа для детей (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных) В этот день в одну из небольших музыкальных школ в Москве была зачислена первая ученица. Школу основали сестры Елена и Евгения Гнесины. Популярность учебного заведения и его авторитет быстро росли. Уже в дореволюционный период школа Гнесиных выделилась целым рядом важных педагогических начинаний. Сегодня учебное заведение называется Российской академией музыки имени Гнесиных. Оно до сих пор известно по всему миру, ведь из его стен вышли популярные ныне композиторы и певцы — Александр Градский, Иосиф Кобзон и многие другие.
15 февраля∙1895 год
День войск Правительственной связи
15 февраля — День войск Правительственной связи 30 января 1943 года было образовано Управление связи Главного управления внутренних войск НКВД. А к 15 февраля сформировались 35 отдельных рот спецсвязи. Эта дата и считается днем создания войск Правительственной связи, которые прошли боевое крещение на Курской дуге. Войска Правительственной связи отметились и после войны. Во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году правительственная связь была экстренно организована непосредственно с районом аварии, а также другими пунктами пребывания государственной комиссии по ее ликвидации.
15 февраля∙1943 год
В Москве открылось музыкальное училище им.Гнесиных
15 февраля 1895 года в Москве открылось музыкальное училище им.Гнесиных. Удивительными людьми, начавшими великое и новое дело, были сестры Гнесины – Ольга, Елена, Евгения, Мария и Елизавета
15 февраля∙1895 год