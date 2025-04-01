День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В этот день в 1989 году последние колонны советских войск покинули Афганистан. За десять лет более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР приняли участие в боевых действиях на территории Афганистана.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и более полутора миллиона наших соотечественников, принявших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах.