Основан Тульский оружейный завод

15 февраля 1712 года был основан Тульский оружейный завод.

История Тулы как оружейного центра началась в 1595 году. Тогда царь Федор Иоаннович повелел, чтобы дедиловские кузнецы, изготавливавшие самопалы, переселились в Тулу. В 1632 и 1652 годах купцами из Голландии возле города были построены железоделательный завод и завод по изготовлению разного оружия.

Война с Наполеоном 1812 года заставила тульских оружейников поставлять на нужды Отечества 13 тысяч ружей в месяц. А с 1941 года завод работал в эвакуации в Медногорске, выпускал самозарядные винтовки Токарева, авиационные пушки ШВАК, наганы и пистолеты ТТ.