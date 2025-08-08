Основана «Мелодия»

11 мая 1964 года была основана «Мелодия» — всесоюзная фирма граммофонных пластинок министерства культуры СССР.

Фирма стала государственной организацией по производству, хранению и распространению звукозаписей. Творческие студии действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате и Ташкенте.

Записи «Мелодии», экспортировавшиеся более чем в 90 стран, получили мировое признание и неоднократно отмечались призами и международными премиями, выпускались известными иностранными компаниями.