Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»

11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»

Она объединила основные фабрики грампластинок и звукозаписывающие студии, существовавшие на тот момент в СССР. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в стране, достигнув показателей в 200 миллионов годового тиража.

В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием, распространением фонограмм на компакт-дисках, а также продвигает новые направления деятельности.