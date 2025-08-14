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Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»
11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»
Она объединила основные фабрики грампластинок и звукозаписывающие студии, существовавшие на тот момент в СССР. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в стране, достигнув показателей в 200 миллионов годового тиража.
В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием, распространением фонограмм на компакт-дисках, а также продвигает новые направления деятельности.
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Другие события в этот день
Состоялись референдумы о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик
11 мая 2014 года состоялись референдумы о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик Причиной этого стал госпереворот на Украине в феврале того же года. К власти в Киеве пришли русофобы, с чем не были согласны многие граждане на юго-востоке страны. Против них была применена сила со стороны украинской армии и национальной гвардии, начались первые вооруженные столкновения. В апреле Донецкая и Луганская области объявили о своем суверенитете, власти регионов приняли решение о проведении референдумов, которые прошли 11 мая. За самоопределение и усиление геополитических связей с Россией в ДНР проголосовали 89,07%, в ЛНР — 96,2% граждан.
11 мая∙2014 год
Русскими войсками Ивана IV Грозного был взят ливонский город и порт Нарва
11 мая 1558 года русскими войсками Ивана IV Грозного был взят ливонский город и порт Нарва Это была первая крупная крепость, взятая русским войском в Ливонской войне. Обрадованный этим событием Иван IV сразу прислал в Нарву новгородского архиепископа с повелением освятить город и возглавить сооружение православных храмов. Овладев Нарвой, Русское царство получило морскую гавань, через которую стали возможными прямые отношения с Западной Европой. Также там началось и создание русского флота. Но город оставался под контролем России лишь до 1581 года, пока его не завоевала шведская армия.
11 мая∙1558 год
В составе Российской империи появилась Бессарабская область
11 мая 1818 года в составе Российской империи появилась Бессарабская область Это стало следствием разгрома Османской империи в очередной русско-турецкой войне, которая длилась уже шесть лет. Турки уступили России Пруто-Днестровское междуречье — Бессарабию, а также гарантировали населению Молдавии и Валахии обещанные ранее права и привилегии. Бессарабская область возникла еще в 1812 году, но официально устав о ее образовании был принят в 1818-м. За сто лет население Бессарабии выросло в десять раз — до двух с половиной миллионов человек. Россия принесла на эти территории образование, законодательную деятельность и иной уклад жизни, который сильно развил регион.
11 мая∙1818 год
Последней гранатой подорвал себя и гитлеровских карателей 14-летний партизанский разведчик Марат Казей
11 мая 1944 года последней гранатой подорвал себя и гитлеровских карателей 14-летний партизанский разведчик Марат Казей. В 1965 удостоен звания Героя Советского Союза
11 мая∙1944 год
В ознаменование 200-летия Тульского оружейного завода открыт памятник Петру I.
11 мая 1912 года, в ознаменование 200-летия Тульского оружейного завода, на средства, собранные рабочими и служащими, открыт памятник Петру I. В 1712 Петр I издал указ о строительстве в Туле, на реке Упе казенного оружейного завода
11 мая∙1912 год
Александр III подписал Манифест о незыблемости самодержавия
11 мая 1881 года Александр III подписал Манифест о незыблемости самодержавия – «к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды»
11 мая∙1881 год
Покушение на цесаревича Николая во время его посещения Японии
11 мая 1891 года произошло покушение на цесаревича Николая во время его посещения Японии – националистически настроенный полицейский два раза ударил будущего императора самурайским мечом по голове. Наследника российского престола спас котелок
11 мая∙1891 год
В ходе Пражской стратегической наступательной операции завершено освобождение Чехословакии
11 мая 1945 года в ходе Пражской стратегической наступательной операции (6-11 мая 1945) завершено освобождение Чехословакии. Взято в плен ок. 860 тыс. солдат и офицеров противника. Последняя операция Красной Армии в войне против фашистской Германии
11 мая∙1945 год
Японские войска напали на заставы монгольской армии у реки Халхин-Гол
11 мая 1939 года японские войска напали на заставы монгольской армии у реки Халхин-Гол. Формальной причиной начала вторжения стал пограничный спор. В соответствии с Соглашением о взаимопомощи, советское командование перебросило 57-й особый корпус в район Халхин-Гола. Бои на Халхин-Голе считаются самым крупным военным конфликтом с участием СССР на Дальнем Востоке со времен Гражданской войны. Для многих непосредственных участников этих боев опыт, полученный летом 1939 года, оказался бесценен.
11 мая∙1939 год