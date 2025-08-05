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Крым вновь вошел в состав России
18 марта 2014 Крым вновь вошел в состав России.
«Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань», – Путин
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Другие события в этот день
Русские войска завершили героический переход по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией
18 марта 1809 года русские войска завершили героический переход по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией После покорения Финляндии император Александр I решил перенести боевые действия на территорию Швеции, так как войска этой страны в любой момент могли перейти в контратаку. Изначально в операции планировалось задействовать 30 тысяч человек, но из-за условий похода экспедиционный корпус был сокращен в десять раз и составил около трех с половиной тысяч человек. Впереди было почти 250 километров ледяной пустыни, мороз достигал -15 градусов, а лед был неровный из-за торосов. Несмотря на все сложности, русские войска справились с задачей: разгромили врага, который встречался по пути, и приблизились к Стокгольму. Этот маневр стал решающим и обеспечил в дальнейшем нашей армии победу над шведами в войне.
18 марта∙1809 год
Подписан Договор, согласно которому Крым вместе с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией В этот день в 2014 году был подписан Договор, согласно которому Крым вместе с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации. Ранее, 16 марта 2014 года, состоялся референдум, где подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Крым – исконно русская земля. В 988 году в Херсонесе Таврическом принял крещение князь Владимир Великий. После несколько веков полуостров находился под вассальным подданством Османской империи. В 1783 году Екатериной II был подписан Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». В XX веке Крыму предстояло пройти испытание украинской властью. Говорят, что царский подарок Никита Хрущев сделал после двух стопок коньяка. 5 мая 1992 года крымчане попытались отделиться от Украины, но вернуть историческую справедливость смогли только в 2014 году, после начала глубокого политического кризиса в «Незалежной».
18 марта∙2014 год
Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации
18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации. Выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России — одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 - начала 2014 годов. Руководство полуострова придерживалось линии сближения с Россией и 11 марта 2014 года приняло декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. Впервые Крым стал русским в апреле 1783 года, когда Екатериной II был подписан Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Полуостров быстро стал важной частью России. А Севастополь, основанный в 1784 году, превратился в главную военную базу на Чёрном море.
18 марта∙2014 год
День Парижской коммуны
18 марта трудящимися мира в ознаменование победы первой пролетарской революции отмечается День Парижской коммуны. Парижской коммуной называли революционное правительство, сформированное в Париже во время революционных событий 1871 года. Возглавляли её представители партий социалистов и анархистов. Несмотря на то, что 28 мая революция была повержена, но День Парижской коммуны стал символом победы пролетариата в борьбе за власть. В России до 1917 года День Парижской коммуны отмечали на нелегальных собраниях рабочих и революционных организаций.
18 марта∙1900 год
Крым и Севастополь официально вошел в состав Российской Федерации
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией В этот день в 2014 году был подписан Договор, согласно которому Крым вместе с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации. Ранее, 16 марта 2014 года, состоялся референдум, где подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Крым – исконно русская земля. В 988 году в Херсонесе Таврическом принял крещение князь Владимир Великий. После несколько веков полуостров находился под вассальным подданством Османской империи. В 1783 году Екатериной II был подписан Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». В XX веке Крыму предстояло пройти испытание украинской властью. Говорят, что царский подарок Никита Хрущев сделал после двух стопок коньяка. 5 мая 1992 года крымчане попытались отделиться от Украины, но вернуть историческую справедливость смогли только в 2014 году, после начала глубокого политического кризиса в «Незалежной».
18 марта∙2014 год
Была сформирована первая в истории русской армии зенитная батарея
18 марта 1915 года была сформирована первая в истории русской армии зенитная батарея Отдельную автомобильную батарею для стрельбы по воздушному флоту можно считать первенцем российской противовоздушной обороны. На ее вооружении стояли четыре зенитные пушки образца 1914 года, установленные на шасси грузовиков «Руссо-Балт». В то время они именовались не иначе как «пушки Тарновского-Лендера». Через неделю батарея убыла на Северо-Западный фронт для участия в боевых действиях Первой мировой войны. Через два месяца она одержала свою первую победу. Развитие отечественной ПВО шло быстрыми темпами, что сыграло ключевую роль в период Великой Отечественной войны. На сегодняшний день Россия имеет наиболее эффективную в мире систему фронтовой ПВО.
18 марта∙1915 год
Дата рождения великого русского композитора, дирижера и педагога Николая Римского-Корсакова
18 марта 1844 года родился великий русский композитор, дирижер и педагог, член «Могучей кучки» Николай Римский-Корсаков Он не отступил от традиций своей семьи, которая славилась службой на флоте, и в 1856 году поступил в Санкт-Петербургское морское училище. Там Римский-Корсаков и увлекся музыкой. В 1865 году его первую симфонию с крупным успехом исполнил Милий Балакирев в концерте Бесплатной музыкальной школы. Творческий путь композитора, продолжавшийся более сорока лет и охвативший целую эпоху, стал своего рода связующим звеном между школой Глинки и музыкальными новациями XX века. А многолетняя педагогическая деятельность Римского-Корсакова имела историческое значение.
18 марта∙1844 год
Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос
18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. Вплотную над тем, чтобы обеспечить выход человека в открытый космос, в СССР задумались в конце 1963 года. Замах был серьезным: только в 1964-1965 годах планировалось выпустить пять пилотируемых кораблей типа «Восток» для решения задачи выхода человека в открытый космос. К февралю 1965 года все основные работы и тренировки были завершены. Корабль с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым стартовал с космодрома «Байконур» 18 марта 1965 года в 11 часов 30 минут по московскому времени. Уже на втором витке на орбите пилот Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Как всякий первый шаг, выход в космос был сопряжен с немалыми трудностями и опасностями. Главной из них стало нештатное поведение скафандра «Беркут».
18 марта∙1965 год