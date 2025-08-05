Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос

18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос.

Вплотную над тем, чтобы обеспечить выход человека в открытый космос, в СССР задумались в конце 1963 года. Замах был серьезным: только в 1964-1965 годах планировалось выпустить пять пилотируемых кораблей типа «Восток» для решения задачи выхода человека в открытый космос. К февралю 1965 года все основные работы и тренировки были завершены.

Корабль с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым стартовал с космодрома «Байконур» 18 марта 1965 года в 11 часов 30 минут по московскому времени. Уже на втором витке на орбите пилот Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Как всякий первый шаг, выход в космос был сопряжен с немалыми трудностями и опасностями. Главной из них стало нештатное поведение скафандра «Беркут».