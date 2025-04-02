Крым и Севастополь официально вошел в состав Российской Федерации

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

В этот день в 2014 году был подписан Договор, согласно которому Крым вместе с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации. Ранее, 16 марта 2014 года, состоялся референдум, где подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Крым – исконно русская земля.

В 988 году в Херсонесе Таврическом принял крещение князь Владимир Великий. После несколько веков полуостров находился под вассальным подданством Османской империи. В 1783 году Екатериной II был подписан Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

В XX веке Крыму предстояло пройти испытание украинской властью. Говорят, что царский подарок Никита Хрущев сделал после двух стопок коньяка. 5 мая 1992 года крымчане попытались отделиться от Украины, но вернуть историческую справедливость смогли только в 2014 году, после начала глубокого политического кризиса в «Незалежной».