Выставка «Святые образа русского подвига»

В Белгороде в Смоленском сквере состоялась торжественная церемония открытия выставки Российского военно-исторического общества «Святые образа русского подвига». Символично, что мероприятие прошло в Благовещение Пресвятой Богородицы.

В основе экспозиции – 15 образов Богородицы, перед которыми молились русские люди, ожидая милосердной помощи в грозных событиях, приходивших на Святую Русь. Россия, как никакая другая страна, претерпела большое количество войн и понесла огромные потери. Но в тоже время история нашего Отечества полна подвигов и героизма.

Открыл торжественную церемонию Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн , подчеркнув, что выбор даты был неслучайным решением. Для всех православных россиян Благовещение – один из главных праздников, день, когда небо открыто для молитвы, добрых помыслов и добрых дел.

Председатель Регионального отделения РВИО в Белгородской области Владимир Скурятин отметил, что для белгородцев открытие выставки наполнено особым смыслом.

- На нашей белгородской земле воинский подвиг всегда был неотделим от веры, поэтому выставка «Святые образа русского подвига» несомненно найдет отклик в сердцах белгородцев. Для Белгорода, Города воинской славы России, города с богатой воинской историей, города, который и сегодня стоит на защите рубежей нашей страны, такие события имеют особое значение. Они помогают сохранить память о прошлом и о тех святых заступниках, к которым обращались за помощью наши предки. Ведь сила России не только в оружии, но и в вере, в единстве народов перед лицом испытаний , – сказал Владимир Скурятин .

Сейчас на фронтах Специальной военной операции наши бойцы с оружием в руках выполняют свой долг, защищают наше Отечество. Белгородцы, как никто другой, понимают, насколько важен победный исход этой битвы, насколько коварен и беспощаден враг.

- Место выбрано не случайно. Именно здесь, на месте явления чудотворной иконы, веками белгородцы искали заступничества. Сейчас наш город-воин и город-труженик вновь проходит через испытания — так же, как и столетия назад, стоя на рубежах государства. Мы видим ежедневные вызовы, но неизменной остаётся вера и сила духа белгородцев, - подчеркнул мэр Белгорода Валентин Демидов.

На стендах выставки представлена информация по истории обретения иконы, описаны её иконографический тип и местонахождение, а также свидетельства помощи и заступничества в ходе решающих военных сражений.

Прикоснувшись к истории святых образов, незримо возникает связь времен со многими поколениями православных верующих, воинов и подвижников. Россия, как и встарь, остаётся уделом Пресвятой Богородицы.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества