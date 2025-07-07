Владимир Мединский - о едином учебнике истории: Существует понятие государственного суверенитета в исторической политике

На площадке Российского военно-исторического общества (РВИО) и Российского общества "Знание" в рамках ПМЭФ-2023 эксперты обсудили создание единого учебника истории в современной России.

"Если у государства есть своя политика в отношении экономики, социальная и культурная политика, то, безусловно, собрав вместе и выстроив исторические знания, государство определяет свой взгляд на то, как должна выглядеть и преподноситься история. Точно также существует понятие "государственного суверенитета" в исторической политике. Мы должны сами решать, как преподносить историю! А не брать ее, исходя из толкования исторических учебников фонда Макартуров, Сороса, Форда и иных", - заявил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Своими впечатлениями о новом едином учебнике истории поделился и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Этот учебник получился очень интересным, в нем представлены все основные события, наши достижения, то, чем мы гордимся. Есть возможность для школьников перейти на электронные ресурсы, чтобы подробнее ознакомиться с дополнительными материалами. Уверен, что такой формат учебника будет интересен. Сегодня против нашей страны развязана информационная война, направленная в том числе на наших школьников. Развеивая фейки и вбросы, мы побеждаем в этой войне", - отметил он.

Работа по подготовке нового учебника истории для основной школы будет завершена в 2024 году, добавил Кравцов.

По словам авторов, при подготовке нового учебника они опирались на базовые принципы исторической науки. Во-первых, принцип историзма. "Довольно сложно и неправильно выносить суждения о событиях и деятелях, исходя исключительно из нашего сегодняшнего представления о добре и зле. Эти люди действовали в условиях морали и закона того времени. И нельзя переносить сегодняшние понятия на то время. Надо попытаться понять контекст события, а затем давать оценку. Без контекста учить историю неправильно!" - убежден Мединский.

Еще одно правило - это принцип непрерывности. "Нет ни России, ни истории России, начавшейся в 1991 году. Это континуум. У нас непрерывная история и Российской Федерации, и СССР, и Российской империи и Московского царства, и княжеств Рюриковичей - это одна история, которой скоро исполнится 1200 лет, - объяснил председатель РВИО и добавил принцип синхронности. - Очень важно попытаться синхронизировать события истории России и всеобщей истории. Важно понимать, что мы находились в едином мировом пространстве, где все взаимосвязано. Мы слишком сильно влияли на окружающий нас мир, а мир сильно влиял на нас".

Новость: https://rg.ru

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости