Владимир Мединский: Именно Александр Невский основал династию московских правителей. И памятник князю в столице должен быть

800 лет назад родился самый почитаемый русский князь-полководец, ставший еще и православным святым

Александр Ярославич родился, как полагают, в мае 1221-го. И прожил яркую жизнь - как князь Владимирский, Киевский и дважды - Новгородский. Почему для России он дорог и велик? Об этом «КП» спросила у помощника президента Владимира МЕДИНСКОГО. Будучи министром культуры, он предлагал снять об Александре Невском мультипликационный блокбастер. Тогда идея не воплотилась. Но сейчас лауреат «Оскара» Александр Петров снимает о князе авторский анимационный фильм.

ЩИТ И МЕЧ

- Александр стал Невским после победы над шведами на берегах Невы - отчего сами шведы ни словом не упоминают об этой битве?

- Это ни о чем не говорит! Сражение случилось почти восемь веков назад! У нас и древнерусских источников об этом - раз-два и обчелся. Для нас достаточно того, что шведы более четверти века после Невской битвы не пытались грабить новгородские земли. Значит, Невскую битву они «заметили».

- Битву против Ливонского ордена князь затеял на Чудском озере, чтобы тяжелые немецкие рыцари провалились под лед, как в знаменитом фильме Эйзенштейна?

- Историки не сомневаются, что разбитых ливонцев гнали по льду долго - от восточного берега, где Александр навязал сражение, до западного. Но история с тем, как рыцари проваливались под лед, это, скорее всего, художественный образ. Можно предполагать, что лед в начале апреля был достаточно крепок, чтобы выдержать бегущих и скачущих людей. И потому уцелевшие ливонцы смогли спастись бегством.

- Это главная победа Александра Невского?

- Победы над шведами и рыцарями Ливонского ордена были очень важны. Масштабы европейского натиска на северо-западных рубежах Руси сократились. В том же 1242 году немцы прислали в Новгород посольство с просьбой о мире. Орден отказывался от всех претензий на русские земли и просил об обмене пленными. Мирный договор был заключен. В будущем между Новгородом, Псковом и Ливонским орденом не раз происходили стычки. Но граница владений обеих сторон оставалась стабильной. А за владение городом Юрьевом орден... выплачивал Новгороду дань, а с конца XV века - единому русскому Московскому государству! Для православной же церкви особенно важно было недопущение католического влияния на русских землях.

ПАПА И ВЕРА

- Но Александр, как говорят историки, вел переписку с Западом?

- Упоминания о переписке с Папой Иннокентием IV есть.

- Чего хотел Папа?

- Отец Александра князь Ярослав встречался с послом Папы Плано Карпини. И согласился, по утверждению последнего, принять покровительство Римской церкви. Когда Папе стало известно, что уже Александр отказался подчиниться великой ханше и ехать к ней на поклон, Папа написал нашему князю письмо. Александр дал уклончивый ответ (сам текст до нас не дошел). Но ни о каком принятии католичества речь не шла. Когда же позже в Золотой Орде Александра признали старейшим среди русских князей, к нему снова явились послы от Папы - за окончательным ответом на предложение. И здесь Александр ответил решительным отказом.

- Почему?

- Папа далеко. Войск у него меньше, чем претензий. Защиты от Рима ждать - этим сильно обидеть восточных товарищей. Как показал последующий опыт - с тем же русским князем Даниилом Галицким и вплоть до последних императоров Константинополя, - все обещания Запада о помощи сводились к моральной поддержке. Помощи никакой, а претензии ведь не только на духовную, но и на светскую власть! Папа же согласовывал светских руководителей. И главу государства мог отлучить от церкви - со страшными последствиями. А ордынцы - они под боком. У них с вооруженной силой все в порядке.

- Но с Западом Александру было проще, чем с Востоком?

- Он мог ему противостоять, даже не опираясь на поддержку Орды, самостоятельно.

- Запад насаждал свою веру, а Орда - нет?

- Это, думаю, было вторичным. Запад нес более прямую колониальную политику. Создавал органы управления - в сфере духовной, финансовой, административной. Колониальная политика Орды не носила такой ярко выраженный характер. В дела религиозные они не лезли. Что касается финансов, то поначалу были баскаки-сборщики, а потом отдали сбор дани на откуп русским князьям.

ОРДА И СМУТА

- Сегодня наши западники обвиняют Александра Невского: мол, ездил в Орду на поклон...

- Да, там годом раньше отравили его отца. Но нужно было ехать самому, чтобы чего-то добиться, а не строить из себя обиженного и получать нашествие, когда сожгут все дотла - вместе с семьей. Он наступил на горло собственной песне и поехал.

- Еще князя обвиняют в том, что он подавлял антитатарские восстания на Руси...

- В 1257 году Монгольская империя произвела в Северо-Восточной Руси перепись населения. Ханам надо было упорядочить систему дани. Александр после очередной поездки в Орду вынужден был согласиться на перепись. Ему приходилось сохранять линию на мирные отношения с Ордой. Когда новгородцы отказались платить дань, Александр приехал вместе с татарскими писцами. И Новгород, получается, отказал не столько татарам, сколько своему князю. Потому он и казнил зачинщиков. Жестоко? Но Новгород не был затронут ордынским нашествием. И его бояре, как и все население, не очень понимали, зачем им платить дань каким-то далеким ханам. Но вопрос-то стоял о выживании не только Новгорода, но и других русских земель.

- Не единственный случай?

- Когда в 1262 году было восстание во многих городах Северо-Восточной Руси и сборщиков дани от хана перебили, неизвестно, наказывал ли кого-то за это Александр. В то время хан Золотой Орды Берке стремился к независимости от великоханского престола. И изгнание из Руси чиновников великого хана было ему выгодно. Карательной экспедиции не последовало.

- Князь умер в 42 года - не старым. Отравили?

- Это, так скажем, «патриотическая версия». Он много и тяжело путешествовал. Антибиотиков тогда не было. Мог заболеть от разных причин в любой из поездок. Подхватить любую дрянь в степи или в пустыне - даже от воды не из того источника. Могли ли его отравить в Орде? Вполне. Он был слишком популярен и слишком влиятелен. Думаю, не надо приписывать ордынцам геополитической глубины. Могло быть все по-простому: матери хана не понравилось, что князь дерзко на нее посмотрел или ответил не так. И вообще много о себе возомнил. Логика в его отравлении могла быть. Но расследования ведь в те времена не проводились.

ОТЦЫ И ДЕТИ

- Князь Александр женился по любви или по расчету?

- Браки между княжескими родами в Средние века - всегда династический союз. Александр Невский не был исключением. Тогда о браке договаривались родители (если жених не был совсем зрелым человеком и не вел сам переговоры с родителями невесты). После того как монгольские войска вернулись весной 1238-го в приволжские степи, Ярослав Всеволодович, отец Александра, пришел из Киева в разоренный Владимир и занял главный княжеский престол Северо-Восточной Руси. В 1239 году он укреплял свое влияние в соседних землях. Разбил литовские войска, захватившие Смоленск, совершил успешный поход в Южную Русь. В русле этой политики у него возникла и договоренность о браке старшего сына, Александра, с дочерью правителя крупного западнорусского центра - Полоцка. Тоже Александрой. У них было пятеро детей.

- А с младшим братом князь ладил?

- Жалоба Александра на брата Андрея не упоминается ни в одном средневековом источнике. Сообщение о ней имеется только в «Истории Российской» Татищева. Оттуда оно перешло в труды историков XIX века. Но у Татищева это его собственное мнение. Современные историки считают, что никаких подтверждений нет. Поведение Александра было более прагматичным, чем Андрея. А в чем мы сейчас, спустя 800 лет, можем князя обвинять? В том, что он подавил антиордынское восстание своего младшего брата? Но он сохранил ему жизнь! Ордынцы же вырезали бы всех под ноль! Князь для нас выглядит рыцарем без страха и упрека.

- Детям оставил наследство?

- Когда Александр умер, его младшему сыну Даниилу было два года. Старшим сыновьям достались большие города и удельные княжества. А младшему, позднему ребенку, - малюсенький московский удел (он по площади мало чем отличается от Москвы в пределах МКАД) с какой-то деревенькой в центре. И Даниил стал первым собственно Московским князем. А затем и святым - за свои богоугодные деяния, основание Данилова монастыря, помощь страждущим (редкий случай, когда отец и сын были признанными святыми). От сына Невского Даниила пойдет вся московская ветвь Рюриковичей. Иван Калита - внук Александра Невского - положил начало укрупнению Московского княжества. Причем в последнюю очередь военными мерами - это были династические браки, скупка земель...

СРЕДИ ВОЖДЕЙ

- С кем Александр Невский по масштабу сопоставим в Европе в Средние века?

- Карл Великий. Но политика Александра оказалась успешнее. Александр был и объединителем, и в какой-то степени просветителем. Империя Карла сразу после его смерти рассыпалась в отличие от русского государства Александра Невского. Французская история, пожалуй, не знает равных Невскому людей.

- А Ричард Львиное Сердце?

- Пустейший человек как правитель. Но занял бы достойное место в дружине Александра Невского. Где-то во втором ее ряду стал бы хорошим парнем. Невский сопоставим с Елизаветой Первой - защитницей Британии от великой армады Испании. Но ей было гораздо легче - она была суверенной. А у Невского какой суверенитет? Так и смотри, чтобы по голове не надавали из Орды! И притом не пасть жертвой какой-то разборки. Но в этих архитяжелых обстоятельствах он создал условия для создания суверенного государства.

- Кто начал возвеличивать Александра?

- Нашли свидетельства, что уже спустя сто лет после его смерти, в 1363 году, проводились памятные мероприятия по Александру Невскому… в Выборге. На столетие его кончины. Это разве не признание? Крупная крепость, много горожан, записи сохранились. Это вообще большая редкость. За 20 лет до Куликова поля. Дмитрий Донской еще мальчик совсем. Так что не Петр I первым возвеличил, но он перевез мощи князя из Владимира в Санкт-Петербург.

- Что Сталин думал о Невском?

- Сталин убрал последние 17 страниц из сценария фильма Сергея Эйзенштейна. Подвел жирную черту и написал: «Такой хороший князь не должен так плохо умереть». Сталин понимал, что фильм про Невского в предвоенное время надо заканчивать на духоподъемной ноте. С прямой угрозой будущему агрессору: «Кто с мечом на Русь пойдет, от меча и погибнет». Кто-то дописал: «На том стояла и стоять будет русская земля» - неизвестно, кто именно. В первом варианте сценария этой фразы не было.

- Музыку к фильму вождь не утверждал?

- Не знаю. Но саундтрек к фильму - один из лучших всех времен и народов. Кстати, мелодия «Вставайте, люди русские» Сергея Прокофьева из фильма рассматривалась в 1991 году как гимн России...

ВОПРОС - РЕБРОМ

Голосование по Лубянке было нелепым

- Александру Невскому к его 800-летию планируется поставить памятник. Где он будет?

- Их будет несколько. Самый интересный - на Чудском озере.

В Казахстане, в Алма-Ате, строится собор Александра Невского. Сейчас там большая православная община. Усилиями Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра получено разрешение властей на установку перед храмом памятника Великому князю. Это хорошо для закрепления русского влияния и для художественного украшения территории.

И в столице России памятник ему как основателю Московской династии, правившей нашей Родиной 300 лет, должен быть.

Что же касается недавнего голосования по установке памятника на Лубянке (горожанам предлагали выбрать между Александром Невским и Феликсом Дзержинским, но в итоге конкурс отменили. - Ред.) - оно было нелепым.

Источник: www.kp.ru