В Севастополе уничтожили 120 снарядов времен ВОВ, найденных в бухте Гильзовая

Сотрудники МЧС России проводят очередной этап работ по очистке севастопольской бухты Гильзовая от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ГУ МЧС по Севастополю, из воды было поднято 109 боеприпасов.

“Весь арсенал был уничтожен на полигоне МЧС России путем контролируемого подрыва. Одновременно с ним были ликвидированы также 11 взрывоопасных предметов Великой Отечественной войны, обнаруженные на суше в разных местах севастопольского региона. Все мероприятия прошли в штатном режиме”, - отметили в ведомстве.

Уточняется, что с мая по июль 2022 года спецотряд МЧС России обезвредил 941 единицу боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были подняты со дна бухты Гильзовая.

Название “Гильзовая” в народе бухта получила именно из-за большого скопления снарядов. В годы ВОВ в ее акватории и на берегу велись ожесточенные бои.

Ранее сообщалось , что в районе бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли со дна порядка 700 боеприпасов времен Второй мировой.

Обложка: ГУ МЧС России по Севастополю