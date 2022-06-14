В бухте Севастополя со дна подняли около 700 боеприпасов времен Второй мировой
В Севастополе в районе бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли со дна порядка 700 боеприпасов времен Второй мировой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
«10 июня сотрудники МЧС России подняли с морского дна 688 взрывоопасных предметов. В их числе артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства», - отметили в МЧС.
В годы войны в районе бухты велись ожесточенные бои, из-за чего она и получила свое название – Гильзовая. В 2021 году спасателям удалось поднять со дна свыше 2,2 тысяч взрывоопасных предметов.
Обложка: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
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