В бухте Севастополя со дна подняли около 700 боеприпасов времен Второй мировой

В Севастополе в районе бухты Гильзовая сотрудники МЧС подняли со дна порядка 700 боеприпасов времен Второй мировой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

« 10 июня сотрудники МЧС России подняли с морского дна 688 взрывоопасных предметов. В их числе артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства », - отметили в МЧС.

В годы войны в районе бухты велись ожесточенные бои, из-за чего она и получила свое название – Гильзовая. В 2021 году спасателям удалось поднять со дна свыше 2,2 тысяч взрывоопасных предметов.

Обложка: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю