Огромная потеря для России 26 июня 2026 года не стало Сергея Борисовича Иванова

Умер Сергей Борисович Иванов, один из ближайших соратников Владимира Путина, бывший с ним рядом начиная с первых, самых важных лет его президентства. Если сформулировать две основные задачи, которым он посвятил жизнь, то таковыми будут: удержание России от развала и сползания в хаос новой смуты и борьба с теми внешними и внутренними силами, которые именно на этот сценарий работали.

Кадровый офицер КГБ Иванов всегда был членом "команды Путина" (т.н. "силовиков"), включающей также такие заметные фигуры, как Сечин, Бортников и Бастрыкин. Именно этой доныне проклинаемой либералами команде удалось, казалось бы, невозможное – убрать от власти всесильную при Ельцине "семибанкирщину" и изгнать из Кремля и Белого дома заправлявших на протяжении целого 10-летия всей российской политикой западных "советников", руководивших разграблением страны.

Именно члены "команды Путина" сделали вновь государственными газ и нефть, заставив эту всё ещё ключевую экспортную отрасль работать на страну. Что стало основой для роста и других направлений нашей экономики, позволив обеспечить более высокий уровень жизни, чем при всех предшественниках Путина.

Именно они нанесли поражение террористам в Чечне и оргпреступности, контролировавшей целые города и области на просторах России. При этом сумев совместить и укрепление вертикали власти, и обеспечение прав и свобод граждан.

Наконец, именно ими был разрушен ставший привычным с "лихих 90-х" образ России как полуколонии Запада, воссоздан "ядерный щит" страны, не позволяющий и поныне НАТО при всей его ненависти к России попытаться вновь повторить "Дранг нах Остен" Наполеона и Гитлера.

Сергей Иванов был неотъемлемой частью "команды Путина". За 73 года своей жизни он успел поработать на ключевых должностях: был министром обороны (2001-2007гг), главой Администрации Президента (2011-2016гг), постоянным членом Совета Безопасности России (1999-2008гг и 2012-2026гг). Немало сделал, работая в Службе внешней разведки. В 2008г даже едва не стал преемником президента Путина, но не сложилось. Являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Но главное – он всегда оставался прежде всего солдатом той страны, которой присягал ещё когда она называлась СССР.

РВИО гордится тем, что такой человек являлся председателем его Попечительского Совета, ибо всегда понимал, что борьба за будущее ведётся Россией не только на военном, экономическом и дипломатическом, но и на информационном и когнитивном фронтах. Мы искренне сожалеем, что Сергей Борисович, в последнее время имевший проблемы со здоровьем, ушёл из жизни так рано – это большая потеря для России и нашего общего дела.