В Саудовской Аравии нашли «погребальные аллеи» возрастом 4,5 тысячи лет

В Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть «погребальных аллей» возрастом четыре с половиной тысячи лет, с хорошо сохранившимися гробницами бронзового века, сообщает Daily Mail .

Исследованием занимались ученые из Университета Западной Австралии. За последний год они провели масштабное расследование: просканировали малоизученную территорию в районе оазисов Аль-Ула и Хайбар, провели аэрофотосъемку с вертолета, изучили спутниковые снимки и поработали на земле.

Все это позволило установить, что «погребальные аллеи» растянулись на сотни, а то и тысячи километров. Вдоль них археологи обнаружили захоронения — в общей сложности около 18 тысяч гробниц.

Некоторые из них описываются как «подвесные», поскольку напоминают детали украшений, прикрепленных к цепочке. А если рассматривать снимки, сделанные с высоты, можно подумать, что это какие-то «инопланетные круги», восклицательные знаки или даже фигурки инопланетян.

Ученые пришли к выводу, что это своеобразные коридоры, соединяющие оазисы, пастбища и захоронения. В могилах нашли человеческие останки, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры.

По словам доктора Мэтью Далтона, ведущего автора исследования, люди, живущие в этих районах, и не подозревали о масштабах древних сооружений.

«Думаю, если бы мы не получили снимки со спутника, никто бы не знал, насколько широко простираются эти «аллеи», — cказал он.

По мнению археолога, около пяти тысяч лет назад "погребальные аллеи" выполняли функцию главной дорожной сети. А люди, населяющие эти территории, были социально и экономически более развиты, чем считалось ранее.

Как полагают исследователи, дальнейшие раскопки и анализ останков позволит лучше узнать об этом древнем обществе и его обычаях.

Ранее опубликовано на Ria.ru