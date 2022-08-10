В Санкт-Петербурге открыли мемориальную плиту погибшим в блокадном Ленинграде жителям Пензы

В Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище прошла церемония торжественного открытия мемориальной плиты в честь уроженцев Пензенской области, погибших при защите блокадного Ленинграда.

«Сегодня очень знаковый для Пензенской области день. Здесь будет плита, к которой смогут приходить и петербуржцы, и пензенцы, чтобы почтить память наших бойцов. Тысячи жителей Пензенской области отдали свои жизни за мирное небо над Ленинградом», - заявил в ходе церемонии губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что жители Пензенской области не только участвовали в битве за Ленинград, но и принимали у себя мирных жителей, эвакуированных из блокадного города. «Пензенская область в годы войны приняла большое количество эвакуированных ленинградцев. Только в Пензу было переведено 15 предприятий из нашего города. Вместе с местными жителями ленинградцы работали на предприятиях и колхозах, ковали нашу общую победу. В Пензенскую область было эвакуировано 55 тыс. детей, значительная часть из них - ленинградцы. Мы помним всех своих героев, независимо откуда они родом. Вечная им память», - сказал Беглов.

Обложка: пресс-служба администрации губернатора Санкт‑Петербурга