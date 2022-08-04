В РВИО назвали решение Риги о сносе памятника советским воинам реабилитацией нацизма

В Российском военно-историческом обществе считают, что решение властей Риги о демонтаже памятника воинам Советской армии можно расценивать как реабилитацию нацизма. Об этом заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

«Стоит напомнить о том, что после Великой Отечественной войны состоялся так называемый Рижский процесс, где были осуждены нацистские преступники, совершавшие зверства на территории Латвии. Вина каждого из них была доказана. И сегодня те, кто выступает за снос памятника, по сути дела реабилитируют тех нацистов, которые были наказаны на Рижском процессе, на Нюрнбергском процессе и других судебных процессах над нацистскими преступниками. По сути дела, они занимаются реабилитацией нацизма. РВИО заявляет: нацизм не пройдет!» - сказал он.

Мягков напомнил, что за годы оккупации Латвии нацистами государство лишилось пятой части населения и могло бы стать провинцией Германии, если бы не действия красноармейцев. «На территории Латвии погибло более 150 тыс. советских воинов, которые покоятся более чем на 400 братских воинских захоронениях. И память о них для нас свята, поскольку они сражались за свою Родину, в том числе за свободу латвийского народа, который находился под вражеской оккупацией», - добавил научный директор РВИО.

Обложка: РИА Новости / Нина Зотина