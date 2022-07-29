В Пскове открылась выставка «Первый знаменосец Победы»

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Первый знаменосец Победы», посвященная Михаилу Минину, который первым водрузил над Рейхстагом Знамя Победы в 1945 году. В экспозиции представлены не только личные вещи красноармейца, но также редкие фотографии и документы.

«В честь 100-летия со дня рождения Михаила Минина в Псковском музее-заповеднике открылась выставка "Первый знаменосец Победы", приуроченная к 100-летней годовщине со дня рождения Михаила Петровича Минина - первого советского солдата, который вошел в здание Рейхстага 30 апреля 1945 года и водрузил над ним Знамя Победы. Среди экспонатов на выставке будут представлены личные вещи Михаила Минина, его награды, книга воспоминаний, документы и фотографии героя», - рассказала гендиректор музея Светлана Мельникова.

Она отметила, что долгое время первыми, кому удалось водрузить знамя Победы над Рейхстагом, считались Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Однако в Институте военной истории Минобороны документально доказали, что первой была группа капитана Макова, в состав которой входил и уроженец Палкинского района Псковской области Михаил Минин, передает ТАСС.