В Москве завершились основные работы по реставрации скульптур памятника Минину и Пожарскому
В Москве на Красной площади реставраторы начали снимать строительные леса с памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Реставрация скульптурной группы началась в прошлом году.
«Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника», - рассказали в Государственном историческом музее.
Полностью работы завершатся к 4 ноября.
Обложка: mos-holidays.ru
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