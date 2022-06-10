В Минпросвещения заверили, что новый курс истории в школе не станет дополнительной нагрузкой для учеников

В Минпросвещении заявили, что введение нового курса "Россия - моя история" для старшеклассников не предполагает дополнительной нагрузки по часам.

«Речь идет не о дополнительной часовой нагрузке, а прежде всего, о перестроении блоков изучения истории, в частности, блока "Россия в мире"», - отметили в ведомстве.

Ранее глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что для учащихся старших классов планируется ввести дополнительный курс по истории. Таким образом планируется закрыть вопрос о недостаточности преподавания истории в школе.

Обложка: Валерий Шарифулин / ТАСС