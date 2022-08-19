В Крыму нашли античный город, покинутый из-за катаклизма

Экспедиция Института археологии РАН при участии студентов и выпускников Белгородского госуниверситета обнаружила в Крыму на побережье Азовского моря постройки и артефакты античного поселения, покинутого жителями из-за природного катаклизма. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу вуза. Античное поселение получило условное название "Полянка".

Раскопки проходили в Караларском природном парке на северо-востоке Крыма. Также археологи исследовали оборонительную стену у озера Чокрак под Керчью. Историки установили, что эти греческие поселения относились к Боспорскому царству.

"Исследования подтвердили, что в середине I века до нашей эры на азовском побережье располагалось укрепленное поселение, которое возникло на месте более раннего памятника, датируемого III-I веками до нашей эры. Позднее поселение было оставлено его жителями. Причиной этого могли быть природные катаклизмы", - рассказали в БелГУ.

На окраине поселения участники экспедиции открыли помещение и часть уличной вымостки.

Обложка: пресс-служба БелГУ