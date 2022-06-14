В Херсонесе археологи обнаружили 2200-летнее надгробие

В Херсонесе участники археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН обнаружили порядка 2 млн артефактов. Среди них - погребальная стела важного гражданина Херсонеса, которая датируется вторым столетием до нашей эры.

«Начальник археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН в Херсонесе, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Сергей Львович Соловьев рассказал, что в процессе работ уже сейчас найдено 2 миллиона артефактов. <…> Археологи показали новую находку - погребальную стелу важного гражданина Херсонеса, скорее всего, государственного мужа - Аристона. Прекрасный образец скульптурной школы - приблизительно II век до н. э.», - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Начальник археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев отметил, что надгробие выполнено из мрамора. Также присутствует небольшая фигурка плакальщицы, которая оплакивает усопшего. Это указывает на высокий статус захороненного человека.

Соловьев предположил, что плита могла стоять вертикально и разрушилась при падении. По его словам, есть шанс в ходе дальнейших раскопок обнаружить и само захоронение.

Обложка: Telegram-канал Михаила Развожаева