Со щита киевского монумента «Родина-мать» уберут советский герб

На Украине приступили к разработке плана по замене герба Советского Союза на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Предполагается, что его место займет трезубец, изображенный на украинском государственном гербе.

«Мы провели опрос, почти 800 тыс. людей проголосовали, 85% сказали, что это должен быть тризуб. Мы сейчас разрабатываем план действий с технической точки зрения и с точки зрения документальной, как это сделать. Потому что скульптура достаточно непростая с технологической точки зрения», - рассказал глава Минкульта Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко отметил, что монумент является «визитной карточкой» украинской столицы. «Безусловно, скульптура выдающаяся. Хотим мы или не хотим признавать, это один из самых больших монументов в Европе, он стал визиткой для Киева», - сказал министр. При этом он добавил, что герб на памятнике должен соответствовать Украине.

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