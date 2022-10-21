СК РФ: Блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью оккупации, это была "война на уничтожение"

Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны была "войной на уничтожение", а не военной необходимостью. К такому выводу пришел Следственный комитет России. Так в ведомстве прокомментировали принятое Санкт-Петербургским городским судом решение признать геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.

Как отмечает СК, в ходе изучения архивных документов и материалов послевоенных судебных процессов, допросов свидетелей и потерпевших, поисков и анализа экспертных заключений "достоверно установлены и документально подтверждены факты целенаправленного разрушения Ленинграда нацистами и их пособниками, массовых убийств мирного населения и советских военнопленных".

Как напоминают в СК, еще до нападения на СССР в планах нацистской Германии отмечалось, что крупные индустриальные центры, включая Ленинград, не будут снабжаться за счет черноземных зон, предназначенных для обеспечения функционирования немецкой армии, а жители этих центров "погибнут или вынуждены будут уехать в другие места". При этом дальнейшие приказы командования вермахта свидетельствуют о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не намеревались принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей, отмечают в СК.

"Таким образом, очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации. Этот план уничтожения голодом и осуществление общей концепции "войны на уничтожение", - заключили в СК.

Источник: https://rg.ru/