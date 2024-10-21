С заботой о будущих офицерах

В Музейно-выставочном центре Тамбовской области продолжается работа Клуба будущих офицеров, в основу которого заложено углубленное изучение истории и популяризация офицерской профессии.

Клуб организован при поддержке Российского военно-исторического общества. Большой личный вклад в создание Клуба внес Директор Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Председатель Совета Регионального отделения РВИО в Тамбовской области Игорь Николаев. Занятия проходят со старшеклассниками, которые планируют поступать в военные училища и академии.

Программа Клуба основана на видеопроекте помощника Президента России, Председателя РВИО Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Ребята изучают страницы ратной истории Отечества, а также знакомятся с биографиями выдающихся полководцев и их «наукой побеждать».

Очередное заседание Клуба будущих офицеров пройдет в зале экспозиции портретов Героев Отечественной войны 1812 года. Подробности рассказал Директор Музейно-выставочного центра Тамбовской области Игорь Николаев:

- «Верьте, русские офицеры, в великое ваше призвание… Вы призваны служить благу России через армию, … благу всего мира, если вы любите вашу страну и верите в нее и в себя».

Этими словами великого баталиста Л.Н. Толстого открывается экспозиция Военной историко-художественной галереи Дней воинской славы Музейно-выставочного центра Тамбовской области, посвященная истории офицерского корпуса России.

Богатейшая музейная экспозиция призвана знакомить молодежь с историей профессии мужественной и суровой – Родину защищать. В ней представлены портретные галереи фельдмаршалов России, полководцев и военачальников Советского Союза, героев-офицеров, особо отличившихся в рамках Специальной военной операции.

Многие ее уникальные экспонаты раскрывают содержание и летопись «науки побеждать».

В этих залах всегда многолюдно. Притягательная сила профессии офицера собирает здесь большое количество юношей и девушек, которые ставят перед собой задачу подготовить себя к обучению в высших военных учебных заведениях и в дальнейшем посвятить свою жизнь защите России.

Именно в этих целях на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области при поддержке Российского военно-исторического общества создан Клуб будущих офицеров, в рамках которого будущие офицеры имеют возможность не только познакомиться с этой профессией в историческом плане, но и встретиться здесь с умудренными жизненным и служебным опытом офицерами российской армии, героями былых сражений за Родину, подлинными мастерами военного дела, отмеченными государственными наградами в рамках Специальной военной операции и т.д.

Особый акцент в работе Клуба сделан на использовании богатейшего научно-исторического материала – книг, учебников, научных статей, фильмов видеопроекта помощника Президента Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории».

В оформлении зала Клуба будущих офицеров: портретная галерея героев 1812 года – тамбовчан, образы которых представлены в Военной галерее Зимнего дворца. На базе этой выставки пройдет более 50 встреч с юными патриотами, которые будут знакомиться с прославленными военачальниками-земляками. Каждая из встреч будет сопровождаться военно-историческим комментарием, представлением портретной галереи и показом фрагментов из фильмов видеопроекта В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории».

Заседания Клуба традиционно проходят не только в рамках экспозиции Музейно-выставочного центра Тамбовской области, но и у мемориала «Доблестному офицеру Отечества», у памятников дважды Героям Советского союза В.В. Сенько и В.С. Петрову, в Парке Победы, на Аллее героев, открытой при самом деятельном участии Российского военно-исторического общества.

По согласованию с областным военкоматом и Министерством образования и науки Тамбовской области в Музейно-вставочном центре ежегодно проходит торжественный ритуал проводов выпускников школ, убывающих для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, - рассказал Игорь Николаев.

Он поблагодарил руководство Российского военно-исторического общества и подчеркнул, что работа Клуба призвана способствовать подготовке офицерских кадров и патриотическому воспитанию молодежи. А личные примеры самоотверженного служения Отечеству офицеров и полководцев России - лучшая иллюстрация «науки побеждать». Такая форма просветительской работы будет востребована и в других регионах.