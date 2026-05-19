Ржевский Мемориал вошел в число самых узнаваемых памятников

В преддверии 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры России провел опрос «Культурная память о Победе: эволюция смыслов и традиций».

Участники рассказали, кто именно из их родственников участвовал в войне, как они сохраняют память о Героях из семейного круга и как передают эти знания младшим поколениям. Исследование также дало возможность узнать какие памятники и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, являются самыми узнаваемыми у наших граждан. В числе знаковых – Ржевский Мемориал Советскому солдату.

Он был открыт 30 июня 2020 года на месте ожесточенных боев Ржевско-Вяземской операции в Тверской области. Мемориал построен на народные пожертвования. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Мемориальный комплекс посвящен Защитникам Отечества, которые ценой невероятных потерь сковали силы немецко-фашистских захватчиков на Ржевско-Вяземском выступе. В этих боях наша страна потеряла около 400 000 человек. Наступательные и оборонительные операции на Ржевско-Вяземском направлении имели огромное стратегическое значение. Немецким захватчикам не удалось реализовать замысел по сокрушению Северо-Западного и Калининского фронтов. Значительные силы противника были отвлечены от Сталинграда.

25-метровая бронзовая фигура солдата установлена на 10-метровом кургане. Она воспринимается парящей в воздухе благодаря специальному каркасу и отсутствию традиционного постамента.

Ветераны принимали участие во всех этапах создания мемориала: в выборе проекта архитектурно-художественного решения, открытии закладного камня на месте будущего памятника. Они лично наблюдали за процессом отливки скульптуры и ее установки. У подножия скульптуры увековечены имена десятков тысяч бойцов Красной Армии, построен музейно-выставочный павильон, создан красивый парк.

Также в число узнаваемых мемориалов вошли – «Саур-Могила», Мамаев-курган, Могила Неизвестного солдата.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества