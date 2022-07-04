Ржевский мемориал Советскому солдату за два года посетили 3,5 млн человек

Порядка 3,5 млн человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области с момента его открытия в июне 2020 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Около 3,5 млн человек посетили за два года Ржевский мемориал советскому солдату. <…> У монумента проходят вахты памяти, патриотические акции, концерты, присяги. Сюда приезжают правительственные делегации, общественные деятели, ветераны, семьи с детьми», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два года монумент стал одним из самых популярных и узнаваемых в России.

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