РВИО выражает решительный протест против сноса памятника «Освободителям» в Риге

Российское военно-историческое общество выражает решительный протест против сноса памятника «Освободителям» в Риге, об этом сегодня заявил Научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, данные действия руководства столицы Латвии можно расценивать как реабилитацию нацизма.

- Стоит напомнить о том, что после Великой Отечественной войны состоялся так называемый Рижский процесс, где были осуждены нацистские преступники, совершавшие зверства на территории Латвии. Вина каждого из них была доказана. И сегодня те, кто выступает за снос памятника, по сути дела реабилитируют тех нацистов, которые были наказаны на Рижском процессе, на Нюрнбергском процессе и других судебных процессах над нацистскими преступниками. По сути дела, они занимаются реабилитацией нацизма. РВИО заявляет: нацизм не пройдет! – сказал Михаил Мягков .

Михаил Мягков напомнил, что по подсчетам историков за годы нацистской оккупации, численность населения Латвии уменьшилась на 400 000 человек, из них более 39 800 – дети.

- Что было бы с Латвией, если бы не Красная Армия? Она превратилась бы в провинцию Германии. В годы войны там уже был организован Рейхскомиссариат Остланд – область, подчиненная германскому рейхскомиссару. Там был введен жесткий оккупационный режим и никаких помыслов о даже мнимой автономии немцы не допускали. Фактически, все еврейское население Латвии – более 70 000 человек было уничтожено. Проводился жёсткий холокост не только евреев, живших до войны в Латвии, туда свозили евреев со всей Европы. Их уничтожали в газовых камерах, расстреливали в концлагерях.

Мы знаем страшные цифры: Латвия в годы оккупации лишилась одной пятой части своего населения. Всему миру известен концентрационный лагерь Саласпилс, где было уничтожено более 100 000 мирных жителей, среди них тысячи и тысячи детей. У детей там забирали кровь для раненных солдат вермахта, и за несколько дней дети погибали. Эти преступления не могут быть забыты. Память о них тесно связана и с моментом освобождения Латвии и Риги, которое произошло в ходе Прибалтийской операции Красной Армии 1944 года.

Мемориал воинам Советской Армии, освобождавшим Латвию от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, был установлен в 1985 году. Даже в современной непростой геополитической обстановке, жители Риги ежегодно возлагали цветы к монументу в память о подвиге советских солдат. В этом году 9 мая полиция закрыла доступ к памятнику, а цветы были убраны трактором.

- В годы Великой Отечественной войны на территории Латвии погибло более 150 000 советских воинов, которые покоятся более чем на 400 братских воинских захоронениях. И память о них для нас свята, поскольку они сражались за свою Родину, и в том числе за свободу латвийского народа, который находился под вражеской оккупацией, - сказал Михаил Мягков .

О планах по демонтажу и последующему полному уничтожению памятника Советским Воинам-Освободителям заявил Мэр Риги Мартиньш Стакис . Причиной сноса стало якобы «отсутствие художественной ценности» мемориала.

Парламент Латвии ранее остановил действие пункта Межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил снос монумента. Рижская дума также проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж мемориала.

- Сегодня те латвийские политики и общественные деятели, которые выступают за снос и уничтожение памятника Советским Воинам-Освободителям, в реальности уничтожают собственную историю и собственную память. Зададимся вопросом: они желали бы жить при нацистском оккупационном режиме? Желали бы превратиться в рабов нацистского третьего рейха или навсегда исчезнуть с лица земли? Очевидно, у них слишком короткая историческая память!

Все снесенные памятники будут отмечены на портале Местопамяти.рф – интерактивной «народной» карте мемориалов, памятников и воинских захоронений. Ресурс был создан Российским военно-историческим обществом и движением «Волонтеры Победы» с целью привлечения внимания общественности к сохранению объектов военно-исторического наследия в России и за рубежом.

Кроме фотографий существующих монументов, на карте обозначат памятники, которые были разрушены временем или преднамеренно снесены. Такие памятные места будут сопровождаться описанием, а также фотографией утраченного мемориального объекта и современным снимком местности. В общей сложности на интерактивную карту волонтерами нанесено свыше 87 000 памятных мест, из них 408 – в Латвии.

Обложка: ИА "Спутник"