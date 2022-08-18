Посольство России в Латвии выразило протест из-за сноса памятника дипкурьеру Нетте

Посольство России в Латвии выразило протест по поводу сноса памятника советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте (1896-1926) в поселке Икшкиле Огрского края.

"Посольство России выражает решительный протест в связи с совершенным актом надругательства над мемориалом легендарному сотруднику Народного комиссариата иностранных дел СССР", - говорится в заявлении российского диппредставительства.

Дипломаты заявили, что подобные действия Риги свидетельствуют о "русофобской горячке" в республике и такие решения "раскалывают многонациональный и мультиязычный народ" Латвии.

По информации посольства РФ, памятник снесли в ночь на 18 августа по решению краевой администрации.

Теодор Нетте - советский дипкурьер, который героически погиб в Латвии в перестрелке с бандитами в поезде при защите дипломатической почты. Поэт Владимир Маяковский (1893-1930) посвятил ему стихотворение "Товарищу Нетте, пароходу и человеку".

Ранее правительство Латвии одобрило снос 69 советских воинских памятников.

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