Под Новосибирском найден античный город

В Здвинском районе Новосибирской области на берегу озера Чича обнаружили следы древнего города, который может быть ровесником Трои. Город скрывается под полуметровым слоем земли. Обнаружить его удалось с помощью специальной геофизической аппаратуры.

Впрочем, исследования в этом месте проводились еще с 70-х годов прошлого века. В 1979 году археологи выдвинули предположение, что город VIII-VII вв. до н.э. находится под небольшим слоем земли. А в конце 90-х годов прошлого века, во время аэрофотосъемки ученые обнаружили на берегу озера необычную аномалию: на снимке были видны контуры строений.

И вот, в наши дни с помощью специальной аппаратуры, которую предоставили нашим ученым иностранные коллеги, подземный город удалось изучить подробнее. На снимках выступили четкие контуры улиц, переулков и кварталов, а также мощных оборонительных сооружений. Город занимает площадь около 20 гектаров. При исследовании на территории города были обнаружены следы металлургического производства, хозяйственные участки, каменные дома и даже настоящие дворцы, по всей видимости, принадлежавшие знати. При раскопках были найдены фрагменты керамики, кости животных, система очагов, обломки литейных форм, бронза и кусочки железа.

После завершения первого этапа раскопок ученые пришли к выводу, что поселение существовало здесь в VII-VIII века до н.э. Таким образом, получается, что город является ровесником Троянской войны. Однако эту датировку еще нужно проверить. В дальнейшем исследования античного города продолжатся. Если предположения подтвердятся, эта археологическая находка может стать настоящей сенсацией.